Marko appte Abiteboul over Renault-test in Spielberg

Red Bull-adviseur Marko gaf vorige maand ten tijde van de test al aan dat hij er niet erg over te spreken was dat de Oostenrijkse circuitdirectie de baan aan Renault had verhuurd.

Marko was niet geïnformeerd over de test en schamperde destijds dat de Red Bull Ring “een groots gebaar” had gemaakt door het circuit aan een concurrent te verhuren. Ook zocht hij contact met Abiteboul. “Het leverde inderdaad wat commentaar en zelfs wat tekstberichtjes op van Helmut, die ik erg hoog heb zitten. Hij was duidelijk niet op de hoogte [van de test], dus daar moest ik wel om lachen.”

Volgens Abiteboul was het team er niet op uit om Red Bull een hak te zetten, maar wilde het puur de coureurs Esteban Ocon en Daniel Ricciardo vast te laten wennen aan de baan waarop komende zondag de eerste Grand Prix van het seizoen wordt verreden. “We deden het voor de coureurs. We hadden dit al maanden geleden besloten, op een moment waarop we niet eens zeker wisten of het überhaupt mogelijk zou om deze test te doen.”

Uiteindelijk reden Ocon en Ricciardo een volle dag op de Red Bull Ring, vanwege de testrestricties in een auto uit 2018. “Ze heb elk ongeveer 120 tot 130 rondjes kunnen doen waardoor ze weer wat gewend konden raken aan de auto en hoewel die al twee jaar oud was, hebben ze ook wat tips voor de set-up kunnen geven”, vervolgt Abiteboul tegen Canal Plus.

Of Renault daar bij gebaat is, zullen we dit weekend zien. “Als het vrijdag nat is dan kon het wel eens dubbel waardevol zijn. Het zou ons namelijk wat tijd kunnen schelen, zeker als het nat is.”