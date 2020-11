Analyse: Red Bull-kandidaten Hülkenberg en Perez onder de loep

Formeel zijn er nog drie coureurs in de race voor het Red Bull-zitje, maar in de kansen van Albon geloven slechts weinigen. De Britse Thai moest zijn zitje volgens teambaas Christian Horner 'claimen' tijdens de raceweekenden in Portimao en Imola. Op beide locaties heeft Albon van alles gedaan, maar een stoeltje claimen niet zozeer. Horner probeert de moed er voor de Turkse GP wel in te houden, maar of dat enig effect heeft op de keuze voor 2021 valt te bezien.

Des te meer omdat de Red Bull-kopstukken publiekelijk erkennen buiten de deur te kijken voor de eventuele opvolging. Dit betekent automatisch dat Pierre Gasly, inmiddels bevestigd bij AlphaTauri voor 2021, niet in aanmerking komt. Sterker nog: de Fransman is niet eens serieus overwogen voor het tweede Red Bull-zitje en dat is gezien zijn indrukwekkende prestaties in het voorbije kalenderjaar best opmerkelijk. Hij mag het volgend jaar hoogstwaarschijnlijk opnemen tegen Yuki Tsunoda bij de formatie van Franz Tost, met Daniil Kvyat als kind van de rekening.

De beschikbaarheid: de posities van Hülkenberg en Perez vergeleken

Voor Red Bull maakt dit het beeld vrij helder. Of zoals Jos Verstappen het samenvat: "We weten het allemaal. Albon, Perez of Hülkenberg, één van die drie zal het worden." Met de kennis van nu kunnen we daar waarschijnlijk één van de twee laatstgenoemden van maken. Eerst maar eens naar de beschikbaarheid van beide heren. Zowel Hülkenberg als Perez zit zonder stoeltje voor 2021. Voor de goedlachse Duitser is het beeld tamelijk helder: Red Bull lijkt zijn enige kans om terug te keren op de F1-grid. De meeste zitjes zijn vergeven en in de overwegingen van Haas speelt Hülkenberg door de nadruk op geld en Ferrari-junioren geen grote rol meer.

Perez heeft hij zijdelings nog wel contact met Haas, al is dat proces nog bepaald geen abc'tje gebleken. Zo heeft Ferrari al laten weten dat er in 2021 één plekje is voor een Ferrari-junior in de Formule 1. Door de bevestiging van de Alfa line-up moet dat wel een Haas-zitje zijn, waarbij het een publiek geheim is dat die positie naar Mick Schumacher moet gaan. De resterende plek bij de formatie van Guenther Steiner lijkt uit te draaien op een strijd tussen de puissant rijken. Perez dacht goede kaarten te hebben, maar heeft inmiddels tegenstand van de familie Mazepin gekregen.

Mede daardoor is de blik van Perez ook voor een deel op Red Bull gericht. Des te meer doordat het materiaal van de energiedrankengigant vele malen competitiever is dan dat van Haas. Juist daardoor sprak Horner de verwachting uit dat beide kandidaten wel willen wachten op een besluit van Red Bull. Perez wenste afgelopen weekend echter wat druk op de ketel te zetten: "Nu komt het einde van dit seizoen in zicht, dan is het voor teams en rijders belangrijk om te weten wat er gaat gebeuren. Ik kijk momenteel naar al mijn opties en kan niet al te lang meer wachten", reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. Het lijkt hoog spel van het kamp Perez, net zoals dat met de inmiddels vergeven Williams-zitjes al het geval was.

De pure snelheid, statistieken en capaciteiten vergeleken

Ondanks deze woorden van Perez blijft de luxepositie van Red Bull nog wel intact: beide heren zijn beschikbaar en wachten vooralsnog op Red Bull, waardoor het een open keuze blijft. Maar wie past in het ideaalplaatje? De statistieken zijn enigszins in het voordeel van Perez. Met een knipoog valt te zeggen dat dit niet zo gek is, aangezien Hülkenberg het dubieuze record van meeste F1-starts (179) zonder podiumplek houdt. Perez heeft de lichten als actieve F1-coureur acht keer vaker zien doven, maar is in die 187 races ook acht maal naar het ereschavot gereden. Het aantal behaalde punten is met 663 om 521 eveneens in het voordeel van Perez.

Nog interessanter zijn de jaren waarin beide heren de degens kruisten bij Force India. In 2014 wist Hülkenberg zijn Mexicaanse teamgenoot te verschalken, maar in 2015 en 2016 verschoven de panelen steeds meer in het voordeel van Perez. Het onderlinge gevecht als teamgenoten is zo ook beslecht in het voordeel van Perez, al trekt Hülkenberg in het doorgaans veelzeggende kwalificatieduel wel aan het langste eind. Wat normaliter nog meer voor Perez zou spreken, is dat hij in 2020 fulltime actief is op het hoogste niveau. Hülkenberg staat een jaar langs de zijlijn, hetgeen onder normale omstandigheden een significant risico zou vormen voor Red Bull. Maar niet in het coronajaar 2020. De Hulk heeft als invaller immers laten zien zijn mannetje te staan en à la minute klaar te zijn voor het echte werk. Ondanks dat hij het hardop nooit zal zeggen, komt corona als een geschenk uit de hemel voor Hülkenberg. Zonder die invalbeurten van 2020 was hij immers al lang en breed uit beeld geraakt, waarschijnlijk ook voor dit Red Bull-zitje.

De voorkeur van Verstappen en een rol als tweede man

Ondanks dat beide kandidaten elkaar samenvattend niet veel toegeven, valt te concluderen dat een statistische vergelijking (nipt) in het voordeel van Perez uitvalt. Maar daar draait het in deze kwestie niet alleen om. In het spel achter de schermen heeft Hülkenberg namelijk nog wel een andere troefkaart om dat te compenseren. Dat voordeel luistert naar de naam Verstappen. Eind oktober liet Marko namelijk optekenen: "Voor onze rijderskeuze vragen we Max ook naar zijn voorkeur, al kennen we die eigenlijk al wel." Verstappen junior heeft zich hardop nog niet uitgesproken voor Hülkenberg, maar de vriendschap van beide heren en alle zinspelingen zeggen genoeg. Jos Verstappen voegde nog even toe dezelfde voorkeur als zoonlief te hebben.

Gezien de onderlinge relatie is de wens van Verstappen logisch. Ook om een andere reden valt er best iets voor te zeggen. Hülkenberg doet immers niet zo snel moeilijk, ook niet als een teamgenoot de overhand blijkt te hebben. Zonder iemand expliciet in de rol van tweede rijder te drukken, lijkt zo'n rol voor Hülkenberg niet onoverkomelijk. Perez is in dat opzicht meer een haantje, denk ook aan zijn aanvaringen met Esteban Ocon als teamgenoot. Perez maakte vorige week overigens nogmaals duidelijk zich niet direct neer te leggen bij een rol als tweede viool. "Ik denk dat je een status als nummer twee pas op het asfalt krijgt. Ik zou enorm verbaasd zijn als er ook maar één F1-team is dat bij binnenkomst meteen zegt dat je de nummer twee bent. Ik weet natuurlijk niet hoe dingen binnen Red Bull werken, maar zoiets zou mij zeer verbazen."

Gaat Red Bull met Verstappen mee?

Perez wil het gevecht met Verstappen dus aangaan. Volkomen logisch, maar het valt te bezien of Red Bull dat ook wil of dat men juist een 'eigen Bottas' zoekt. Iemand die meer punten kan binnen harken dan Albon, oerdegelijk is en verder al niet te moeilijk doet. In dat opzicht lijkt Hülkenberg best aardig in het plaatje te passen, al bieden zijn eerdere resultaten geen garantie op succes en ook geen garantie dat hij het aanmerkelijk beter doet dan pakweg Gasly. Wel kunnen beide ervaren coureurs - Perez en Hülkenberg - met technische feedback van meerwaarde zijn, al zegt Verstappen dat in deze fase van zijn carrière niet nodig te hebben.

Juist doordat de besproken competenties van beide gegadigden zo dicht bij elkaar liggen, luidt één van de voornaamste slotvragen of Red Bull de voorkeur van Verstappen honoreert of de wens van diens kopman negeert om een andere afweging te maken? Begin dit seizoen zei Verstappen in een persconferentie al eens gekscherend: "Ik vind het raar dat mensen steeds over 'mijn team' praten, want dit is mijn team helemaal niet. Anders had het ook wel Max Verstappen Racing geheten." Dat klopt natuurlijk als een bus, al valt het aandeel van Verstappen binnen Red Bull Racing ab-so-luut niet te onderschatten.

Zo is hij de vaandeldrager op het circuit en is Marko er ook veel aan gelegen om hem binnenboord te houden. In alle reuring is Verstappen een constante steunpilaar van Red Bull gebleken. Zeker door de motorensaga en bijbehorende onzekerheid over wat gaat komen, is het belangrijk voor het F1-project van Red Bull om Verstappen te vriend te houden. Het verliezen van de Nederlander kan immers de nekslag betekenen, ook voor de dadendrang van Dieter Mateschitz achter de schermen. Een keuze voor Hülkenberg kan helpen om Verstappen te vriend te houden. Waar de meeste statistieken en de pure snelheid misschien nipt voor Perez pleiten, spelen de factor Verstappen en het gewenste profiel als tweede rijder de Hulk ietwat in de kaart. Aan Dr. Marko om met al zijn wijsheid te beslissen wat zwaarder weegt...

