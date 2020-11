Renault: Racing Point blijft favoriet voor derde plek

Renault: 135 punten, McLaren: 134 punten, Racing Point: 134 punten. De strijd om de derde plaats bij de constructeurs is ongemeen spannend in het Formule 1-seizoen 2020. Racing Point begon het seizoen als grote favoriet om na Mercedes en Red Bull de derde plek in te pikken met de 'roze Mercedes', maar qua uitvoering liet het team van Sergio Perez en Lance Stroll heel wat steken vallen. McLaren deed het tegenovergestelde en haalde vaak meer uit de MCL35 van Lando Norris en Carlos Sainz dan erin zat. En dan is er Renault, dat zich tijdens het seizoen beetje bij beetje bleef verbeteren en stilaan sterke resultaten boekt, getuige de twee podiums van Daniel Ricciardo in de laatste drie Grands Prix.

Het momentum lijkt duidelijk bij Renault in Enstone te liggen, maar volgens het team blijft Racing Point intrinsiek over de snelste wagen te beschikken en is het daarom favoriet voor P3. "Vooral bij de start van het jaar leek Racing Point de snelste auto te hebben met de meeste downforce, dat kon je niet ontkennen", vertelde Ricciardo in Imola. "Door onze ontwikkelingen staan we er dichter bij maar ik denk dat ze puur qua prestaties nog een voordeel hebben."

Teammanager Alan Permane is het met Ricciardo eens. "Ik ga ermee akkoord dat de roze wagen de snelste is van de drie. Als je naar het tempo van Perez in Portimao kijkt, waar hij terug door het veld oprukte, dan was zijn tempo ongelooflijk. Als hij niet van de baan was gegaan [na contact met Max Verstappen bij de start, red.] dan zou hij vooraan gereden hebben. Op de Nürburgring hebben we hen dan weer geklopt, maar zonder onze aparte strategie met de virtual safety car was dat misschien niet het geval. Het is dus een beetje afhankelijk van het circuit. Daniel stelde eerder dat het ook zou aankomen op de betrouwbaarheid en dat klopt ook. Als moeten elke week met beide wagen punten blijven halen."

