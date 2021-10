Mugello, met een vleugje Assen: Dit kan de F1 verwachten in Qatar

Het Losail International Circuit werd in 2004 aangelegd. Het circuit is 5,38 kilometer lang en heeft op start/finish een recht stuk dat net iets langer is dan een kilometer, 1.068 meter om exact te zijn. Dit lange rechte stuk zal tijdens het Formule 1-weekend van 19 tot met 21 november tevens de enige DRS-zone bevatten. Na het lange rechte stuk volgt namelijk een vrijwel onophoudelijke aaneenschakeling van medium- tot high-speed bochten. Zestien om precies te zijn. Tien naar rechts, zes naar links.

Onboard: Een rondje Qatar met Tom Coronel

Van de coureurs op de huidige Formule 1-grid heeft alleen Sergio Perez al eens geracet op het circuit van Losail, dat ten noorden van hoofdstad Doha is gelegen. De Mexicaan reed er in 2009 tijdens een bezoek van de GP2 Asia series en schreef er tevens de tweede race van het weekend op zijn naam. De eerste race werd dat weekend gewonnen door Nico Hülkenberg, die tegenwoordig als test- en reserverijder actief is voor Aston Martin.

De GP2 Asia is eigenlijk de enige formuleklasse van naam die heeft geracet op het circuit van Losail. Het circuit deed wel nog drie keer dienst als seizoensfinale van het FIA World Touring Car Championship (WTCC), maar verder wordt het circuit van Losail vooral gebruikt door coureurs op twee wielen. De MotoGP racet er al sinds 2004 en organiseerde er dit jaar zelfs twee wedstrijden. Ook het WK Superbike heeft meerdere malen geracet in Qatar. Het circuit beschikt verder op het middenterrein ook nog over een kartbaan en een motorcrossbaan. Op die laatste baan heeft Jeffrey Herlings meerdere overwinningen behaald in de MX2-klasse.

'Een moeilijke baan'

Terug naar de 5,4 kilometer lange omloop dan, waar de Formule 1-bolides in november voor het eerst gaan racen. De coureurs zullen er te maken krijgen met een flink aantal uitdagingen, weet ook Tom Coronel. Als routinier in de toerwagens heeft de Nederlander tijdens de WTCC-races van 2015 tot en met 2017 drie jaar op rij geracet in Qatar. Tijd voor een belletje met de ervaringsdeskundige en we vallen meteen maar met de deur in huis: is het wat, dat circuit van Qatar? “Ja, het is serieus wat”, klinkt het enthousiast aan de andere kant van de lijn. “Ik vond het een moeilijke baan. Het was ook wel moeilijk inhalen, maar in de Formule 1 heb je natuurlijk DRS dus dan is het toch weer anders. Het zijn allemaal medium-speed bochtjes, het gaat een beetje omhoog en een beetje omlaag met lange doordraaiers. En ohja, naast de ideale lijn ligt er ongelofelijk veel zand.”

Ondanks de DRS-zone wordt een goede uitremactie in de eerste bocht nog knap lastig omdat de knik naar rechts relatief snel is. In bocht 6 lijkt zich met een hairpin naar links wel een inhaalmogelijkheid voor te doen, al valt dat volgens Coronel ook wel weer mee: “Mwah, dat is niet echt een haarspeldbocht want die gaat ook nog redelijk hard hoor, zeker in een Formule 1-auto.”

Tom Coronel, Roal Motorsport, Chevrolet RML Cruze TC1 Photo by: FIA WTCC

Qua snelheden rekent de Formule 1-organisatie in de kwalificatie overigens op rondetijden van rond de 1 minuut en 22 seconden, wat neerkomt op een gemiddelde snelheid van ruim 235 kilometer per uur. Waar valt het circuit volgens Coronel het beste mee te vergelijken? “Met die relatief snelle bochten is het een beetje Mugello-achtig denk ik.” De driedubbele knik naar rechts (bochten 12, 13 en 14) doet velen echter denken aan een omgekeerde bocht 8 op het circuit van Istanbul. Daarna volgt er richting de laatste bocht nog een snel stuk, dat een beetje lijkt op de laatste sector van het TT Circuit van Assen. Is die vergelijking terecht? ‘Ja, dat klopt wel”, beaamt Coronel. “Er zit daar ook zo’n hele snelle slinger in.”

'We gaan mensen fouten zien maken'

Mugello, Istanbul, Assen… Het klinkt alsof de Formule 1-coureurs met de toevoeging van Qatar getrakteerd gaan worden op een razendsnelle baan vol uitdagingen. Coronel is in ieder geval enthousiast over de keuze van de Formule 1 om het vrijgekomen plekje op de kalender op te vullen met een race in Qatar: “Het is een superleuke baan, dit hebben ze goed uitgekozen”, vervolgt de coureur uit Eemnes. “Het goede is bovendien dat niet iedereen hem kent, dus we gaan mensen fouten zien maken. Daar hou ik van. Zo’n circuit als Barcelona, daar maakt niemand meer een foutje omdat er ontzettend veel gereden wordt door al die gasten. Hier is het één meter te laat remmen, drie meter te ver doorschieten.” Dat te ver doorschieten kan overigens ook nog wel serieuze gevolgen krijgen. Naast de baan liggen er namelijk ook de nodige grindbakken: “Nee dit is geen Paul Ricard, waar je makkelijk rechtdoor kunt schieten. In Qatar heb je serieus grote grindbakken waar Formule 1-auto’s flink in vast blijven zitten.”

Coronel vreest dat inhalen er een dingetje kan gaan worden, al is een foutje er zo gemaakt: “Bij ons in de toerwagens was inhalen al heel moeilijk. Ik had het toen aan de stok met Nasser Al-Attiyah, waarmee we ook in de Dakar rijden. Die deed toen als gastrijder mee in het WTCC, maar die gozer was meteen rap. Ik liep de hele tijd met hem te bakkeleien. We hebben lekker met z’n tweeën gestoeid, totdat hij een fout maakte. Toen pakte ik hem.”

Tom Coronel, Roal Motorsport, Chevrolet RML Cruze TC1 Photo by: FIA WTCC

Die foutjes gaan er volgens Coronel ook wel komen tijdens het Formule 1-weekend. Ondanks zijn kennis van de baan rekent hij echter niet op een belletje van Max Verstappen: “Hij mag me altijd bellen hoor, maar dat gaat hij niet doen. Ik weet namelijk zeker dat die gozer al dagen op de sim heeft gezeten. Maar, ik moet wel zeggen dat mijn derde jaar daar beter was dan mijn eerste. Er zitten wel van die kleine dingetjes in de baan waarvan je denkt: 'Ohja, waarom laat ik me nou in de val lokken?’”

Door de vele snelle bochten zullen de banden het naar verwachting ook zwaar gaan krijgen in Qatar. In hoeverre de temperatuur er een rol gaat spelen, is nog even afwachten. De Formule 1 heeft nog geen tijdschema voor het GP-weekend bekendgemaakt, maar de verwachting is dat er net als tijdens de overige races in het Midden-Oosten dit jaar (Bahrein, Saudi-Arabië en Abu Dhabi) hoofdzakelijk in de avond zal worden gereden, ten faveure van de gunstigere tijden voor de tv-kijkers in Europa. Het circuit kan echter volledig worden verlicht, dus het zicht zal in november het probleem niet zijn voor de coureurs.

De Grand Prix van Qatar wordt op zondag 21 november verreden. De race telt in totaal 57 rondjes.