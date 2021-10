Milieubewuste Vettel: Draait niet om publiciteit, maar geloofwaardigheid

Het was aanvankelijk even wennen, maar de groene kleur van zijn nieuwe Aston Martin-overall staat Sebastian Vettel prima dit jaar. Vooral nu de Duitser ook steeds meer een 'groen' imago krijgt in de koningsklasse als strijder voor een betere planeet. Terwijl een groot deel van zijn collega’s zich vorig jaar tijdens de lockdown op het simracen stortte, liep Sebastian Vettel als onderdeel van een soort stage mee op een biologische boerderij. Voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix bouwde hij met kinderen van een lokale school een bijenhotel, terwijl hij tussen de races op Zandvoort en Monza door een bezoekje bracht aan IJsland voor de opening van ’s werelds grootste luchtzuiveringsfaciliteit.

Voor de zomerstop was Vettel ook al te zien op de lege tribunes van Silverstone, waar hij na de Grand Prix van Groot-Brittannië vuilniszakken vol aan achtergebleven zwerfafval opruimde. De Duitser zorgde er bovendien voor dat er sinds dit jaar in de paddock geen plastic wegwerpflesjes meer te vinden zijn.

Hoewel Vettel met zijn acties veel lof oogst, zegt de viervoudig wereldkampioen vooral te handelen uit eigen interesse. De Duitser is blij dat hij als viervoudig wereldkampioen mogelijk ook anderen aanspoort, maar hij doet zijn acties niet simpelweg voor de bühne: “Ik doe dit niet om mensen er naar te laten kijken”, legt de 53-voudig Grand Prix-winnaar uit. “Het eerste waar ik naar kijk voordat ik dit soort dingen doe, is kijken of het nut heeft. Of het daadwerkelijk van meerwaarde is voor de plek waar we zijn en wat we er doen. Neem bijvoorbeeld het initiatief voor de bijen. We hebben daar een plek gebouwd waar ze kunnen leven en zich kunnen huisvesten, dat is altijd het eerste belang.”

Zelf de handen uit de mouwen steken

“Het is mooi als mensen het opmerken, misschien spoort het anderen wel aan om zelf iets vergelijkbaars te ondernemen of om na te denken over hun eigen gedrag en handelen, om na te denken over hoe zij mogelijk ook hun steentje bij kunnen dragen. Maar het is voor mij altijd de eerste prioriteit dat het voor mijzelf geloofwaardig is, dat het daadwerkelijk ergens op slaat. Het is mooi om te vertellen wat we zouden moeten doen en erover te praten, maar ik vind dat je zelf ook de handen uit de mouwen moet steken. Anders is het niet authentiek.”

De interesse in het milieu is de laatste jaren aangewakkerd bij Vettel, merkt ook zijn voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto op. In zijn laatste jaren in Maranello was de coureur uit Heppenheim steeds meer bezig met het milieu: ‘Ik geloof dat hij in de laatste seizoenen steeds gevoeliger werd voor dat soort onderwerpen”, vertelt Binotto. “Hij kaartte het aan, dus we waren er zeker van op de hoogte. Het is bovendien geweldig om te zien dat, naarmate je ouder wordt, je normaal gesproken ook steeds gevoeliger wordt voor dat soort onderwerpen. Hij stopt er een hoop moeite en aandacht in, dus het komt niet als een verrassing. Het is mooi om te zien.”