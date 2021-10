Wat is je rol?

Ik vorm in mijn eentje het creatieve team. Ik ben verantwoordelijk voor alle visuele uitingen van het Haas F1 Team.

Wat zijn je verantwoordelijkheden en voornaamste taken?

Ik geef onder andere leiding aan het creatieve proces achter de kleurstelling van de auto, racepakken van de coureurs, overalls van de monteurs, kleding van alle teamleden, schotten in de garage en de trucks van het team. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor hoe de graphics op social media eruit zien en hoe infographics, video’s, promomaterialen, communicatiematerialen, sponsorvoorstellen, speciale evenementen en andere marketingactiviteiten ogen.

Hoe word je een Creative Services Manager?

Je kan beginnen om ergens als grafisch ontwerper aan het werk te gaan. Dat kan bij een bureau dat gespecialiseerd is in vormgeving of bij een bedrijf dat een eigen team van grafisch vormgevers heeft. Vervolgens draait het volledig om het leren van de fijne kneepjes, het bouwen van een portfolio en het zoeken naar kansen om verder te komen, al dan niet in de autosport.

Welke diploma’s heb je nodig?

Ervaring en een sterke portfolio zijn het allerbelangrijkste. In tegenstelling tot andere banen bestaat er geen diploma dat aantoont aan een werkgever dat je een goede ontwerper bent. Om die reden moet je het werk voor zich laten spreken.

Wat moet je studeren?

Je kan een opleiding grafisch vormgeving of visuele communicatie volgen. Maar ik ben daar zelf overigens geen fantastisch voorbeeld van. Ik ben namelijk gediplomeerd architect. Een opleiding op het gebied van grafisch vormgeving ligt echter wel voor de hand. Maar zoals ik al zei, is het hebben van een sterke portfolio waarin je skills goed naar voren komen belangrijker dan de school waar je naartoe bent geweest. Het is wel een goed idee om naast je opleiding vast creatief betrokken te raken bij de sportploegen van je school of bij Formula Student.

Welke andere vaardigheden zijn nuttig?

Het helpt om wat kennis te hebben over het vakgebied waarin je werkzaam wilt zijn, maar het is niet per se zo dat mensen die een enorme passie voor autosport hebben ook automatisch geweldige werknemers zijn in diezelfde autosport. Je wil namelijk niet iemand die meer geïnteresseerd is in het maken van een praatje met een coureur die toevallig voorbij komt lopen dan in het goed doen van zijn of haar wer . Ik zou vrijwel iedere goede designer wel wat over de autosport kunnen leren. Dus als ik een ontwerper zou moeten aannemen, kies ik liever iemand met goede designskills dan iemand met kennis van F1.

Hoe kan ik werkervaring opdoen?

Het mooie aan het werken als grafisch ontwerper in de autosport is dat je altijd kan freelancen. Begin onderaan op de autosportladder en probeer klusjes te krijgen bij een circuit of een kartbaan in de buurt of begin in een van de lagere raceklassen met het ontwerpen van dingen voor coureurs. Je verdient er wat geld mee en als je goed werk levert, bouw je vanzelf een naam op, waarna je net als een coureur een stap omhoog kan doen naar een hogere raceklasse.

Ga je naar de races?

Ik ben een paar keer per jaar op het circuit. Zo ga ik altijd naar de wintertests om video- en fotomateriaal te verzamelen. Dat is ook een goed moment om alles nog even na te lopen, zodat je voor de start van het seizoen de laatste dingen kan tweaken. Verder bezoek ik een paar races per jaar, afhankelijk van of daar iets speciaals gebeurt. Als er bijvoorbeeld een groot videoproject gedaan moet worden voor een sponsor of als er bij een bepaald raceweekend een grote rebranding plaatsvindt, dan probeer ik op het circuit te zijn om er zeker van te zijn dat alles vlekkeloos verloopt.

Hoe ziet de gemiddelde werkdag eruit voor een Creative Services Manager?

Ik ben normaal gesproken van 8.30 tot 17.30 op kantoor en ben dan de hele dag op mijn computer aan het werk, afgezien van de momenten dat ik een vergadering moet bijwonen. Tijdens het seizoen heb ik een checklist met taken die ik voor elk raceweekend moet afwerken. Daarop staan taken als het vormgeven van de persberichten en het zorgen voor graphics voor gebruik op social media tijdens dat specifieke Grand Prix-weekend. Daarnaast ben ik vooral bezig om allerlei verzoeken die het team bij me neerlegt, af te handelen. Ze houden me behoorlijk bezig! Zoals elk raceteam zijn we constant bezig om sponsorvoorstellen te maken. Zodoende spendeer ik veel tijd aan het maken van mock-ups, om een bedrijf een idee te geven hoe hun logo eruit zou zien op de auto, een racepak of de kleding van het team. In de winter is het allemaal net even wat hectischer omdat dan alles in één keer opnieuw moet worden ontworpen en de eisen daarvoor constant kunnen veranderen als gevolg van veranderingen op sponsorgebied. Buiten het seizoen om kunnen de dagen een stuk langer zijn, doordat je te maken hebt met harde deadlines, aangezien alles op tijd af moet zijn voor het nieuwe season.

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Motorsport Jobs. Bekijk de laatste vacatures in de wereld van de auto- en motorsport, waaronder ook functies bij het Haas F1 Team, op de website van Motorsport Jobs.