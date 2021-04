FIA heeft geen probleem met achteruit rijdende Hamilton

Hamilton was de race op Imola vanaf pole position gestart, maar werd al direct door Max Verstappen vanaf P3 verschalkt. Aanvankelijk reed de Nederlander op een natte baan weg bij de regerend wereldkampioen, maar vervolgens kwam Hamilton steeds dichterbij aan de RB16B. Red Bull besloot Verstappen naar binnen te halen en zijn intermediate regenbanden in te ruilen voor slicks. Hamilton ging een ronde later naar binnen en schakelde ook over op de groefloze banden. Bij zijn hernieuwde jacht op Verstappen, week hij bij een inhaalpoging op George Russell even af van de droge lijn en direct schoot hij van de baan. Daarbij toucheerde Hamilton lichtjes de bandenstapel. Omdat hij vervolgens niet vooruit weg kon rijden, besloot hij de W12 in z’n achteruit te gooien en langzaam rijdend door de grindbak terug naar het asfalt te koersen.

Die actie – tegen het verkeer in – werd weliswaar opgemerkt door de wedstrijdleiding, maar besloten werd dat er geen gevaar in schuilde, zo liet FIA-racedirecteur Michael Masi direct na afloop weten. “Als ik terugkijk op dat incident dan zou ik het niet meteen…. Wat er gebeurde was dat hij achteruit uit de grindbak naar de rand van het circuit reed. We hebben geluisterd naar de radio[communicatie] tussen Lewis en zijn team. Ze hebben hem de hele weg terug aanwijzingen gegeven over waar hij was. Dus onder deze omstandigheden zou ik dat niet [voor onderzoek] aan de wedstrijdleiding hebben gemeld.” Dat wil overigens niet zeggen dat ieder geval van achteruit het asfalt oprijden in de toekomst zomaar is toegestaan, voegde Masi daar aan toe. “We bekijken het van geval tot geval. Je moet alle factoren er om heen bekijken.”

Bij het incident raakte de rechtervoorvleugel van Hamiltons wagen beschadigd. Hij reed terug naar de pits, kreeg een nieuwe neus en vervolgde zijn race met een ronde achterstand op Verstappen. De Mercedes-coureur had vervolgens het geluk dat zijn teamgenoot Valtteri Bottas en George Russell er hard af gingen op het rechte stuk en de race werd gestaakt. Voor de herstart mocht hij zichzelf ontdoen van een ronde achterstand en dat bood hem in het vervolg van de race de mogelijkheid om nog op te klimmen naar de tweede plaats.