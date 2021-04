Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Emilia-Romagna

Winnaars:

Ietwat beteuterd zat hij er op zaterdagmiddag bij in de persconferentie. Ditmaal geen grappen over de vaste 'P3-stoel' van Max Verstappen. De Nederlander weet dondersgoed dat hij met de RB16B potentieel goud in handen heeft en ook dat hij daar zaterdag niet het maximale uit heeft gehaald. Des te sterker was zijn reactie op zondag. Verstappen schoot als een pijl uit een boog weg bij de start - dat is wel eens anders geweest met de Honda-motor in natte omstandigheden - en pakte gedecideerd de leiding. Lewis Hamilton beklaagde zich wel, maar had geen recht van spreken. In het restant maakte de Limburger slechts één klein slippertje bij de herstart, maar dat is hem vergeven. Verstappen toonde zich verder ijzersterk in wisselende omstandigheden en reed met overmacht naar zijn elfde F1-zege. Eentje om in te lijsten. Verstappen staat (nog) niet aan de leiding van het WK, maar dat hij met Red Bull een betere start dan in de voorbije jaren heeft gemaakt, is eigenlijk vele malen meer waard dan die tussenstand.

Net als Verstappen was Lando Norris op zaterdag ook niet echt te spreken. De jonge Brit leek op weg naar de derde startplek, maar die vermaledijde en veelbesproken 'track limits' gooiden roet in het eten. Norris raakte zijn tijd kwijt en moest als zevende aansluiten achter teammaat Daniel Ricciardo. "I effed it up", zei Norris om zo een ander Engels woord met een F niet in de mond te nemen. Een dag later gaf ook Norris het best mogelijke antwoord. De Brit toonde zich sneller dan Ricciardo, bleef lovenswaardig koel in alle hectiek en wist zich volop in het gevecht voor de podiumplaatsen te mengen. Sterker nog: op (versleten) softs weerde hij zich nog kranig tegen de aanstormende Hamilton. "Hij is te snel voor mij", moest Norris uiteindelijk toegeven maar de tweede podiumstek uit zijn Formule 1-carrière is alsnog een welkome opsteker. Een verdiende beloning bovendien en ook de bevestiging dat McLaren op de goede weg is.

Dat laatste valt ook te zeggen van Ferrari. Toegegeven: normaliter zou een grootmacht als Ferrari niet aan deze kant van de rubriek staan met een vierde en vijfde plek. Maar bij Ferrari moet je de voorgeschiedenis meewegen. Het merk uit Maranello heeft een hondsberoerd jaar achter de rug en probeert anno 2021 uit het diepe dal te kruipen. Dat lukt vooralsnog aardig. Overwinningen zijn nog niet haalbaar, maar mensen in Ferrari-kledij hoeven niet langer met het schaamrood op de kaken door de paddock te lopen. De Scuderia vecht niet langer voor de spek-en-bonen-bokaal, maar doet weer serieus mee. Charles Leclerc en met name Carlos Sainz bleven afgelopen zondag niet foutloos, maar goed: wie wel? Dat Ferrari ondanks die foutenlast twee auto's in de top-vijf heeft, is niets minder dan bemoedigend.

Verliezers:

Het woord 'hondsberoerd' is ook van toepassing op het weekend van Valtteri Bottas. De Fin begon voortvarend in de vrije trainingen, maar liet het afweten toen het echt moest, niet voor het eerst. Op zaterdag viel de kwalificatie ronduit tegen met P8 en dat leek een bijzonder dure misser te worden doordat inhalen in Imola geen sinecure is. Hemelwater bracht daar op zondag verandering in, maar juist in die omstandigheden bakte Bottas er weinig van. De Fin kwam niet naar voren met zijn Mercedes en raakte mede daardoor in gevecht met George Russell. Nog los van dat incident valt te zeggen: Bottas had nooit in de positie moeten komen om met een Williams te vechten. Juist in omstandigheden waarin het meer op de coureur aankomt, heeft Bottas weer eens laten zien tekort te schieten. De Mercedes-coureur telt er ieder jaar een cijfertje bij (van 1.0 naar 2.0 en 3.0), maar veel verschil maakt het niet. Het is nog veel te vroeg om nu al vergaande conclusies te trekken, maar het weekend in Imola lijkt precies aan te tonen waarom Bottas zich nog niet in een titelstrijd heeft kunnen mengen.

Bottas tekende samen met George Russell voor het incident dat zondag het meest besproken was. Dat komt niet in de laatste plaats doordat beide heren een compleet andere visie op het voorval hadden. Zo banjerde Russell door het grind om verhaal te halen bij Bottas met de woorden: "Wil je ons allebei dood hebben ofzo?" Dit schoot bij Bottas in het verkeerde keelgat, waarna de middelvinger volgde. De onenigheid ging nadien nog even door, waarbij Toto Wolff resoluut partij koos voor Bottas. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de schuldvraag een hele lastige is. Zo kan iedere beweging (van Bottas) met meer dan 300 kilometer per uur en in listige omstandigheden levensgevaarlijk zijn. Tegelijkertijd was Russell een tikkeltje te enthousiast met zijn actie. Het maakt dat beide heren schuld dragen en dat de wedstrijdleiding het uitstekend heeft gedaan door voor 'no further action' te kiezen. Feit is wel dat Russell - getuige de reactie van Wolff - geen pluspunten heeft gescoord binnen Mercedes. Dit maakt dat hij het Autodromo Enzo e Dino Ferrari voor het twee jaar op rij met een flinke kater verlaat.

Bij Sergio Perez was het dit weekend een klassiek gevalletje 'Jantje huilt, Jantje lacht'. Of eigenlijk moeten we zeggen: precies andersom. Op zaterdag was de Mexicaan immers dé verrassing van de dag. Hij gaf in Bahrein aan meer tijd nodig te hebben om een snelle kwalificatierun uit de RB16B te kunnen persen, maar daar viel zaterdag niets van te merken. Zonder foutje in de laatste bocht had Perez zelfs op pole gestaan. Hoe anders was dat op zondag, het contrast kon bijna niet groter. De éénvoudig Grand Prix-winnaar worstelde, spinde en bleef uiteindelijk puntloos. Hij liet na afloop optekenen dat Imola een lastig circuit is om je tweede race voor een nieuw team op af te werken en dat de omstandigheden ook niet hebben geholpen. Alhoewel dat ontegenzeggelijk waar is, mag je dan nog steeds verwachten dat hij als ervaren kracht niet inhaalt achter de safety car. Een behoorlijke off-day voor Perez, al heeft hij op zaterdag wel weer laten zien dat er voldoende potentie is om te slagen bij Red Bull.