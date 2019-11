Masi reageert op kritiek wedstrijdleiding: "Tijd nemen is belangrijk"

In Japan kwam een twijfelachtig beslissingsproces de wedstrijdleiding op kritiek te staan. De stewards reageerden laat op de keuze van Charles Leclerc en Ferrari om een extra ronde door te rijden met een kapotte voorvleugel. Ook werd de straf voor zijn botsing met Max Verstappen pas na de race uitgevaardigd. Het staat in schril contrast met hoe snel ze Daniil Kvyat in Mexico afgelopen weekend een tijdstraf van tien seconden gaven voor zijn incident met Nico Hülkenberg in de laatste ronde.

Volgens Michael Masi kunnen sommige beslissingen genomen worden wanneer er geen twijfel over bestaat wie er fout zit. Als dat niet het geval is, wachten de stewards liever om na afloop van de race met de betrokken coureurs te praten. "De stewards zullen wachten tot na de race als ze ergens over twijfelen. Het is volledig aan het aanwezige panel om te bepalen of ze dat willen. Maar willen we een mogelijk incorrecte beslissing of willen we een correct besluit? Het punt is dat als we dat laatste willen, de stewards het voorrecht hebben om te mogen wachten als ze het standpunt van de coureurs willen begrijpen. Daarom zitten ze met zijn vieren in dezelfde ruimte en kijken ze overal naar. Als er iets is waar ze meer opheldering over willen, dan moeten ze daarvoor gaan", aldus Masi.

Volgens Masi is de situatie van Kvyat heel anders dan van Leclerc, namelijk dat de Rus duidelijk fout zat. "Het had volgens de stewards, om het in hun termen te noemen, niet meer zwart-wit kunnen zijn. Bij Leclerc dachten ze dat er iets meer achter zat en wilden ze de input van beide coureurs horen", zegt hij. Volgens hem is er geen druk vanuit Liberty Media om snel oordelen te vellen. "Nee, totaal niet. Ik denk dat iedereen de wens heeft om te weten hoe het zit zodra de geblokte vlag valt. Alleen als we willen streven naar het nemen van de juiste beslissingen en het duurt daarom iets langer, dan is dat maar zo. Het is niet anders dan bijvoorbeeld een technisch aspect dat na de race is ontdekt, dat verandert het resultaat ook."

Met medewerking van Adam Cooper