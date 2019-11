Carey hoopt op groen licht voor reglementswijzigingen F1 2021

Het FIA World Motor Sport Council zal donderdag de plannen bekendmaken omtrent de nieuwe reglementen van de Formule 1 vanaf 2021. Daaraan zijn heel wat moeizame discussies vooraf gegaan, omdat er over veel van de onderwerpen geen unanimiteit was. Nadat de deadline meerdere keren werd opgeschoven, zijn de definitieve plannen voorgedragen aan het WMSC.

Het is de eerste keer dat er financiële maatregelen zullen worden getroffen voor de teams, met een kostenplafond van 175 miljoen dollar als kernpunt. De Formule 1 heeft er alle vertrouwen in dat de teams dit naleven en het goed te controleren is. Mocht iemand de regels overtreden, dan volgen er zware consequenties. Het nieuwe Concorde Agreement, dat bestuurlijke aanpassingen en de verdeling van de inkomsten onder de teams bevat, maakt geen onderdeel uit van de stemming deze week.

"Er zijn in wezen vijf elementen aanwezig in de discussies die we met de teams hebben gevoerd", aldus Carey tijdens een bijeenkomst met Wall Street-analisten en investeerders. "Drie daarvan hebben betrekking op de regelgeving - financieel, technisch en sportief - en daarover zal men morgen gaan stemmen. Elementen zoals de budgetlimiet behoren tot het financiële gedeelte, terwijl de aerodynamica van de auto en dat soort dingen onder de technische voorschriften vallen. De overige twee elementen waarover niet gestemd wordt, zijn het bestuurlijke gedeelte en de winstuitkering. Daarover zijn we al in een vergevorderd debat met de teams, één overeenkomst betekent uiteindelijk tien individuele overeenkomsten met de teams."

"Het hele proces is in een vergevorderd stadium. Over deze drie onderdelen wordt morgen gestemd, terwijl er voor de andere twee meer tijd nodig is. We hebben een goed gevoel over de stemming. Het was een lang proces en we hebben de World Motor Sport Council eerder deze maand door de stemming geleid. Ik ben hoopvol en verwacht dat de stemming wordt goedgekeurd, maar uiteindelijk heb je er zelf geen controle over."

Met medewerking van Adam Cooper