Hakkinen: "Verstappen had rivalen echt hoofdpijn kunnen bezorgen"

Verstappen legde op het Autodromo Hermanos Rodriguez verrassend beslag op de pole-position maar vertrok de race na een gridstraf vanaf de tweede rij. De Nederlander werd drie plekken naar achteren gezet, omdat hij tijdens de kwalificatie geen vaart minderde toen de gele vlag tevoorschijn kwam.

Mika Hakkinen, wereldkampioen van 1998 en 1999, vindt het jammer dat het daardoor voor Verstappen misliep. Bij de start schoot de Red Bull-rijder namelijk over het gras tijdens het duel met Lewis Hamilton om P3, later liep hij een lekke band op toen hij zich langs Valtteri Bottas probeerde te wurmen. Vanaf dat moment was het gedaan met zijn kansen. Mika Hakkinen zei daar in zijn column voor Unibet over: "Ik houd van coureurs die voluit gaan, Max is daar absoluut een van. Maar de regel van de gele vlag is duidelijk en als je ziet dat een andere coureur is gecrasht, moet je altijd rekening houden met de veiligheid van de aanwezige marshals en het medische personeel. Het is erg jammer wat er gebeurde, want ik denk dat Max de rest veel hoofdpijn had kunnen bezorgen als hij vanaf pole zou zijn gestart."

De Finse coureur dicht Verstappen en Red Bull minder kansen toe op het Circuit of the Americas, waar aankomend weekend de GP van de Verenigde Staten plaatsvindt. In plaats daarvan ziet hij Mercedes als favoriet, al verwacht hij dat Ferrari er een stokje voor kan steken. "De hoogte is in Austin zo'n tweeduizend meter lager dan in Mexico. Dat betekent dat de andere luchtdruk voor meer downforce en motorvermogen zorgt. Lewis heeft deze GP zes keer gewonnen, waarvan vijf op COTA. Hij moet de favoriet zijn hier, maar Valtteri geeft het wereldkampioenschap niet zomaar op en zal blijven pushen. Het probleem voor beiden is dat de kracht van de Ferrari-motor hier opnieuw tot zijn recht moet komen en deze race wordt meestal gewonnen door degene die vooraan begint. Als Ferrari de eerste rij weer bezet, kan het een veel lastigere race worden voor Lewis, Valtteri en Mercedes."

Een rondje over het Circuit of the Americas met F1 2019