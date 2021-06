Wat is de ‘magic button’ van Mercedes en wat doet het?

Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton had na de stevige crash van Max Verstappen in de Grand Prix van Azerbeidzjan de touwtjes volledig in handen. De Brit kon een goede slag slaan in de titelstrijd. Bij de herstart leek hij op weg om de leiding over te nemen van Red Bull-coureur Sergio Perez, maar bij het aanremmen voor bocht 1 gebeurde er niets en schoot de Brit rechtdoor. Een pijnlijke nulscore volgde. Na het incident vroeg Hamilton via de boordradio aan zijn team: “Did I leave the magic on?”. Maar wat is die magische knop en wat doet hij?

De magische knop van Mercedes

De aanwezigheid van deze knop is geen geheim: al diverse malen werd er over de boordradio over gesproken. Ook George Russell, die vorig jaar in de Grand Prix van Sakhir eenmalig inviel bij Mercedes, had het direct over de ‘magic button’ die hij moest indrukken. Het gaat hier om een knop op de achterkant van het stuur: een slim hulpmiddel voor de rijders om de voorbanden snel op te warmen.

Toen de Formule 1 in 2014 overstapte op hybride turbomotoren moest ook het remsysteem aangepakt worden. Er moest immers meer elektronische ondersteuning komen voor de rembalans, gezien de grotere nadruk op energieterugwinning via de MGU-K.

Brake-by-wire systeem Illustratie: Giorgio Piola

Als gevolg daarvan moesten de teams overstappen op een brake-by-wire systeem. Hiervoor werden diverse ‘mappings’ binnen de software gecreëerd om de rembalans tussen de voor- en achterzijde te managen. Daarbij werd ook rekening gehouden met de energieterugwinning via de MGU-K. Waar de rembalans voorheen handmatig vanuit de cockpit werd ingesteld, is het nu een proces dat via instellingen op het complexe stuurwiel geregeld wordt. De coureur moet via draaiknoppen op het onderste gedeelte van het stuur de juiste instelling selecteren.

Mercedes W12 stuur Foto: Mercedes AMG

De rijder heeft een aantal hulpmiddelen ter beschikking. Op het Mercedes-stuurwiel wordt een draaiknop en twee drukknoppen gebruikt om de rembalans te bepalen. Een andere draaiknop wordt gebruikt om de hoeveelheid ‘engine braking’ te bepalen, simpel gezegd het remmen op de motor.

Mercedes W12 stuur Foto: Mercedes AMG

De magische knop heft alle andere instellingen op. Een druk erop en de rembalans gaat direct veel verder naar voren dan je normaliter ooit tijdens een race zou gebruiken. Ongeveer 90 procent van de rembalans verschuift naar de vooras terwijl dat normaliter 55 tot 60 procent zou zijn. Eenmaal in gebruik zorgt de magische knop er ook voor dat de MGU-K tijdelijk geen energie terugwint.

De knop wordt gebruikt om meer hitte van de remmen over te brengen naar de banden, zodat de banden sneller op temperatuur komen. Met deze instelling gaat dat een stuk sneller dan onder normale omstandigheden. Hamilton gebruikte deze functie tijdens de formatieronde om de voorbanden goed op temperatuur te brengen. Dat was goed gelukt, getuige de rook die op de grid van zijn remmen kwam. Eenmaal op zijn juiste positie aangekomen schakelde de Brit terug naar gebruikelijke instellingen middels aanpassingen op het stuurwiel, alvorens over te gaan op de gebruikelijke startprocedures.

Tijdens de start op weg naar bocht 1 drukte Hamilton per ongeluk op de ‘magic button’, waardoor alle instellingen voor de rembalans werden overruled. De rembalans ging volledig naar de voorwielen en de Mercedes was met geen mogelijkheid tijdig te stoppen voor de eerste bocht. Daardoor schoot de regerend wereldkampioen rechtdoor en zag zijn kansen op een goed resultaat in rook opgaan. Mercedes zal in de analyse van de race ongetwijfeld veel aandacht besteden aan het incident: hoe kon Hamilton de knop activeren? Waarschijnlijk leidt dit tot een aanpassing van het stuurwiel of de software om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, blokkeert bij de herstart Foto: Charles Coates / Motorsport Images