McLaren-teambaas: "We strijden met Ferrari om P3"

Het team uit Woking vindt zich terug op een uitstekende derde plaats in het kampioenschap, niet ver achter Mercedes en Red Bull. Teambaas Andreas Seidl is dan ook een tevreden man, maar blikt ook alvast vooruit op de Grand Prix van Portugal van komend weekend. “Imola heeft opnieuw bevestigd dat we als team een stap voorwaarts hebben gezet. Maar we mogen nu niet verslappen. Het is belangrijk dat we dit positieve momentum en deze positieve energie vasthouden”, aldus de Duitser.

En dus is er met de doubleheader Portugal (2 mei) en Spanje (9 mei) in het verschiet, werk aan de winkel voor de oranje-blauwe formatie. “Er ligt een hoop werk op ons te wachten. We moeten elke kans benutten die zich voordoet”, vervolgt Seidl, die niet zozeer omhoog kijkt naar Mercedes en Red Bull, maar wel achterom naar de concurrentie voor P3. “We moeten de juiste beslissingen nemen om [de concurrenten] voor te blijven. De voorsprong op Ferrari bedraagt zeven punten, en het ziet er momenteel naar uit dat we met dat team zullen strijden om de derde plaats in het kampioenschap.”