Pirelli stelde tijdens de eerste twee races van het seizoen in Bahrein en Imola de middelste compounds van haar bandenreeks ter beschikking (de C2, C3 en C4). Dit weekend zal in Portugal voor het eerst dit seizoen gereden gaan worden met de hardst mogelijke compounds. De C3 wordt de rood gemarkeerde zachte band, de C2 zal als medium fungeren en de wit gemarkeerde C1 wordt naar Portimao meegenomen als de harde band.

Pirelli nam vorig jaar ook al de hardste bandencompounds mee naar Portimao, toen het circuit in de Algarve voor het eerst een Formule 1-race mocht organiseren, Het gloednieuwe asfalt, in combinatie met de lage temperaturen en de nodige regendruppels, zorgden destijds voor spekgladde en lastige omstandigheden. De verwachting is dat het asfalt inmiddels iets meer grip zal genereren, al verwacht Pirelli dat de baan ook dit weekend weer voor verrassingen kan zorgen.

“Bandenmanagement – en vooral het aan de praat krijgen van de harde compound – was vorig jaar om een aantal redenen een belangrijk thema in Portimao”, vertelt Mario Isola namens de Italiaanse bandenfabrikant. “Dit jaar, met de kans op verschillende weersomstandigheden en een baanoppervlak dat wellicht wat verder ontwikkeld is, kan het weer een totaal andere uitdaging opleveren.”

Met de nodige snelle bochten, een aantal veeleisende remzones en een flink hoogteverschil is het circuit van Portimao een behoorlijke uitdaging voor de coureurs en de auto’s. Ook van de banden vergt het circuit het nodige, wat dan ook de reden is dat Pirelli de hardste compounds meeneemt naar het circuit. “De nieuwe bandenconstructie heeft goed gepresteerd tijdens de eerste twee races van 2021 en nu maakt de hardste compound zijn debuut”, vervolgt Isola. “Deze selectie is gekozen om te kunnen omgaan met de unieke eisen die dit circuit aan de banden stelt, wat verergert in warme omstandigheden.”

“Vorig jaar werden alle drie de compounds hier gebruikt in de race, met een variëteit aan strategieën en gebruik. De omstandigheden waren toen koel en winderig, met zelfs lichte regenval terwijl de baanomstandigheden tijdens het weekend voortdurend veranderden. Het nieuwe baanoppervlak zorgde toen voor de lage hoeveelheid grip, terwijl het opwarmen van de banden en graining twee relevante factoren waren voor de prestatie van de banden.”

De Grand Prix van Portugal werd vorig jaar door Lewis Hamilton gewonnen dankzij een éénstopper. Esteban Ocon toonde zich een ware bandenfluisteraar door maar liefst 53 van de 66 ronden af te leggen op de medium compound.