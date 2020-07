McLaren blaast samenwerking met Gulf nieuw leven in

McLaren en Gulf kennen een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1968. Destijds had die combinatie succes in de Formule 1 en de Can-Am, waarin meer dan veertig races werden gewonnen. Eind 1973 kwam er een einde aan de samenwerking, maar in de jaren ’90 kwam er op Le Mans een vervolg. Gedurende dat decennium reed de McLaren F1 GTR met Gulf-kleuren in de beroemde 24-uursrace. In 2020 komt er dus wederom een nieuwe samenwerking tussen Gulf en McLaren, ditmaal voor zowel de raceteams als de straatautodivisie.

Vorige week meldde Motorsport.com al dat de hernieuwde samenwerking tussen McLaren en Gulf in de maak was. Vanaf 2021 wordt Gulf de aanbevolen smeermiddelenleverancier voor McLaren Automotive. Alle auto’s die de fabriek van de fabrikant verlaten worden gevuld met brandstof en olie van Gulf die geoptimaliseerd is voor high performance motoren. Ook krijgt een select gezelschap de mogelijkheid om hun McLaren met de hand in Gulf-kleuren te laten schilderen door McLaren Special Operations. Om de samenwerking af te trappen wordt Gulf vanaf de Britse Grand Prix van komend weekend ook onderdeel van het F1-team van McLaren. Logo’s van de oliefirma zijn te zien op coureurs Lando Norris en Carlos Sainz Jr., de pitcrew en overige teamleden en op de engine cover en de spiegels van de McLaren MCL35.

“We zijn verheugd om Gulf opnieuw te verwelkomen bij McLaren en twee iconische merken te herenigen in een nieuwe en spannende samenwerking”, zei McLaren Racing-CEO Zak Brown. “Gulf is onderdeel van McLarens historie en staat bekend voor hun innovatie en technische uitmuntendheid in de industrie, waarmee het perfect op een lijn ligt met McLaren. We kijken ernaar uit om de samenwerking dit jaar van start te laten gaan.”

CEO Mike Jones van Gulf Oil is tevreden dat zijn bedrijf door de samenwerking met McLaren terugkeert op het hoogste niveau van de autosport. “De geschiedenisboeken staan vol opmerkelijke verhalen die vertellen wat Gulf en McLaren in het verleden bereikt hebben. Nu zijn we wederom samen om het volgende hoofdstuk van deze unieke samenwerking te schrijven”, zei Jones. “We zijn trots om met een merk te werken dat onze aspiraties voor de toekomst en onze ambitie voor innovatie deelt, zowel op de weg als op het circuit. We kijken uit om samen te werken en de kwaliteiten van Gulf en McLaren verder te ontwikkelen.”