Onthuld: De verborgen complexiteit van Red Bulls wonderlijke reparatie

Max Verstappen crashte in de natte omstandigheden op weg naar de grid voor de Grand Prix van Hongarije. Met een flink beschadigde linkervoorzijde meldde hij zich bij zijn team. Heel wat concurrenten - en teamleden van Red Bull Racing - waren ervan overtuigd dat de reparatie nooit ging lukken. Mercedes liet Lewis Hamilton zelfs weten dat de schade dusdanig was dat het nooit op de grid verholpen zou kunnen worden. Een klein half uur later reed Verstappen op de tweede plaats, achter de Brit. Hamilton kon zijn verbazing niet verbergen toen hij dat nieuws hoorde.

Flinke schade na schuiver Verstappen

Toen Verstappen met horten en stoten uit bocht 12 wegreed na zijn touché met de bandenstapels, was direct duidelijk dat de monteurs flink aan de bak moesten. Het team kon op basis van de vertoonde beelden zien dat in elk geval de stuurarm gebroken was. Van overige schade had men op dat moment nog geen weet. Verstappen meldde zich direct op de boordradio en zei tegen zijn engineer Gianpiero Lambiase: “Ik breng de auto terug naar de pits. Hoop ik.” Op het laatste moment werd een gewaagde gok genomen door de Nederlander toch naar de startgrid te sturen, in de hoop alsnog zijn startpositie in te mogen nemen. IJdele hoop volgens velen, maar de monteurs voerden een waar huzarenstukje op.

Max Verstappen stapt uit zijn wagen na de crash Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Op het moment dat de gehavende Red Bull in het startvak stond, waren er nog precies 19 minuten en 32 seconden tot de start van de formatieronde. De monteurs gingen direct aan de slag en ontmantelden de linkervoorzijde van de bolide. Het team moest zowel de stuurarm als de pushrod vervangen. Geen eenvoudige klus, aangezien beide elementen slim verpakt zitten in de ophanging en het daardoor lastig is voor de monteurs om erbij te komen. Weinigen geloofden in een goede afloop. Zelfs teammanager Jonathan Wheatley, die vanaf de pitmuur toekeek, liet in gesprek met Helmut Marko weten weinig hoop te hebben: “We moeten dit sneller dan ooit tevoren verhelpen.”

Red Bull Racing RB16 front suspension Illustratie: Giorgio Piola Red Bull Racing RB16 front suspension Illustratie: Giorgio Piola

Met 16 minuten tot de start van de formatieronde, terwijl het volkslied schalde, hadden de monteurs de binnenste bevestiging van de pushrod al los. Vervolgens volgde een van de listigste delen van de gehele operatie: de binnenste bevestiging van de stuurarm. Dit was een complexe handeling aangezien de stuurinrichting van de RB16 op een nieuwe positie geplaatst is ten opzichte van de voorgangers: verder naar binnen in de bulkhead in plaats van aan de voorzijde daarvan zoals bij alle andere teams (zie foto hierboven, onderste pijlen). Met minder dan 15 minuten te gaan, en de binnenste verbinding losgekoppeld, gingen de monteurs aan de slag met de buitenzijde. Ook dit was een lastige klus aangezien de gehele brake duct losgekoppeld moest worden om toegang te krijgen tot de pushrod en stuurstangen. Deze uitdaging werd bemoeilijkt door de agressieve pushrod-on-upright oplossing waarvoor Red Bull Racing voor 2020 gekozen heeft (zie foto hieronder).

Red Bull RB15 front suspension bracket Illustratie: Giorgio Piola

Hoofdengineer Paul Monaghan stuurde als een ware dirigent het team aan en overzag de handelingen van zijn crew. Met 12 minuten te gaan checkte hij visueel de onderdelen die nog op de wagen zaten. Hij verzocht de monteurs om de onderdelen die door de impact met de bandenstapels beschadigd geraakt zouden kunnen zijn te onderwerpen aan een stresstest. Met nog 10 minuten te gaan keerde Verstappen terug van de plichtplegingen en stapte in zijn wagen. Op dat moment waren nog vier a vijf monteurs in de weer met de voorwielophanging. De deadline naderde, de druk nam verder toe.

Mechanics rush to replace the damaged front wing of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mechanics rush to replace the damaged front wing of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Met nog 8 minuten te gaan werd de laatste moer bevestigd aan de binnenzijde van de pushrod. Die zijde van de auto was nu compleet. De race ging verder met de montage van de brake ducts, het bevestigen van het afdekkapje op de neus, de neus bevestigen en de wagen weer op vier wielen zetten. De klok tikte verder. Met nog 5 minuten te gaan moesten al deze handelingen afgerond zijn en was het voor de monteurs tijd om de grid te verlaten. De laatste schroefjes en moeren werden bevestigd en met nog 26 seconden te gaan was de wonderbaarlijke reparatie afgerond. Verstappen toonde via de boordradio zijn waardering voor het harde werk: “That’s unbelievable, guys.”

Reis naar het onbekende

Nu de bandenwarmers van de wagen gehaald werden en de Nederlander zich opmaakte voor de opwarmronde, was de spanning nog niet weg. Bij een dergelijke haastklus is de kans op fouten aanzienlijk. Eén missertje en Verstappen zou alsnog direct klaar zijn. Tijdens de formatieronde leek alles op orde. Dat gaf de Limburger het benodigde vertrouwen, waarna hij het harde werk van zijn crew direct terugbetaalde met een uitstekende start.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, pitstop Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, pitstop Photo by: Red Bull Content Pool

De monteurs konden niet lang bijkomen van hun werk, want ze moesten al snel weer aan de slag. Door de opdrogende baan kwam Verstappen al na enkele ronden binnen om zijn intermediates in te wisselen voor slicks. En voor de derde race op rij leverde Red Bull Racing de snelste pitstop van het hele veld af.

Wat Red Bull voor de start van de Grand Prix van Hongarije presteerde, maakt weer eens goed duidelijk dat de Formule 1 een teamsport is. Elk lid van het team is cruciaal voor het voortbewegen van, en daarmee het succes van de rijders.

