McLaren: “Eerste races bevestigden sterke en zwakke punten MCL35”

McLaren beleeft in 2020 de beste seizoensstart in jaren. Met 41 punten uit drie wedstrijden staat de renstal keurig derde in het kampioenschap, achter Red Bull Racing en de ongenaakbare koploper Mercedes. Het team uit Woking scoorde in de openingsrace meteen een podiumplaats: Lando Norris eindigde in de Grand Prix van Oostenrijk met dank aan een tijdstraf voor Lewis Hamilton als derde. In de daaropvolgende races bleef het team punten scoren, hoewel het resultaat in Hongarije niet helemaal zoals gehoopt was.

Toch heerst er na afloop van de eerste triple-header van het seizoen de nodige tevredenheid. Niet alleen over het puntentotaal, ook over hoe de MCL35 op de baan presteert. “We herkenden na de eerste triple-header dezelfde sterke en zwakke punten in de auto als tijdens de wintertest in Barcelona”, zegt technisch directeur James Key in een voorbeschouwing op de Britse Grand Prix van komend weekend. “Dat is goed, omdat dit ervoor zorgt dat we onze prioriteiten voor de ontwikkeling gelijk kunnen houden aan wat we eerder al gepland hadden.”

Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië krijgen Norris en teamgenoot Carlos Sainz Jr. de beschikking over een aantal nieuwe onderdelen. Daar blijft het volgens Key echter niet bij: “Vooruitkijkend naar de tweede Grand Prix op Silverstone en de race in Spanje krijgen we meer testitems voor de auto die nieuwe inzichten geven in potentiële ontwikkelingskansen voor de toekomst. Het is een behoorlijk intensieve periode op dit moment, maar er wordt geweldig gewerkt, met name door de ontwerp- en productieteams, om al deze items er in een korte periode door te krijgen na afloop van de shutdown en de verlofperiodes.”

Key vermoedt dat het testen van nieuwe onderdelen voor McLaren nog van groter belang is dan voor andere teams, omdat er na afloop van dit seizoen een wissel van motorleverancier gepland staat. De Britse renstal stapt na drie jaar af van de Renault-motor om zich met Mercedes te kunnen herenigen. McLaren is het enige team dat voor 2021 van motorpartner verandert. “We hebben een unieke uitdaging met het balanceren van de upgrades voor dit jaar, terwijl we er tegelijkertijd voor willen zorgen dat onze 2021-auto een stap vooruit is”, stelt Key. “Omdat wij het enige team zijn dat voor 2021 van motorleverancier wisselt, is ons werk met het ontwerp en de planning voor volgend jaar belangrijker dan voor anderen.”