Pirelli: "Verschillende compounds maken verschil op Silverstone"

Om de twee achtereenvolgende races op Silverstone aantrekkelijk te maken, is er even geflirt met het idee om de lay-out van het circuit aan te passen. Ook is er kort gesproken over een race in de tegengestelde rijrichting. Maar beide opties werden omwille van de uitvoerbaarheid al gauw terzijde gelegd. Om toch nog wat onderscheid tussen de twee races aan te brengen, laat Pirelli de teams met verschillende banden rijden op het circuit in Northamptonshire.

Zo krijgen de teams tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië de beschikking over de hardste drie compounds: de C1 (wit, hard), C2 (geel, medium) en C3 (rood, zacht). Voor de Grand Prix ter ere van de zeventigste verjaardag van de Formule 1 – een week later – levert Pirelli de 'zachtere’ compounds: de C2 (wit, hard), de C3 (geel, medium) en de C4 (rood, zacht).

Het lijkt een klein verschil, maar volgens Pirelli-chef Mario Isola voegt de nuance een element van onzekerheid toe. “Met twee races op een circuit dat voor de teams bekend terrein is, was het belangrijk om voor die tweede race een extra element toe te voegen. Daarom hebben we besloten om voor de 70th Anniversary Grand Prix een stapje ‘zachter’ te gaan. De eerste bandenkeuze [voor de GP van Groot-Brittannië] is dezelfde als die we vorig jaar gebruikten en die zou grofweg één of twee pitstops moeten opleveren. Voor de tweede race zouden we – afhankelijk van de strategie van de coureurs – voor het merendeel tweestoppers moeten gaan zien.”

Het wordt voor de teams een uitdaging om in korte tijd met de nieuwe banden voor de tweede race om te leren gaan. Vooral het verzamelen van data voor de C4, die in de eerste wedstrijd niet wordt gebruikt, zal volgens Isola interessant worden. “Dat zal de sleutel voor de tweede race vormen, de teams hebben tegen die tijd natuurlijk al voldoende informatie over de C2 en C3. Silverstone wordt gekenmerkt door grote laterale krachten die voor enorm veel energie in de banden zorgen. Het voorkomen van oververhitting en slijtage wordt erg belangrijk.”

Om de zaken nog interessanter te maken krijgen de teams ook nog eens minder tijd om met die C4’s te oefenen. Tijdens de tweede vrije training voor de 70th Anniversary Grand Prix is er namelijk ook nog eens een half uur ingeruimd om de Pirelli-banden voor 2021 te testen.