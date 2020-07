Teams in opstand tegen tokensysteem: "Het is niet logisch"

De Formule 1 besloot tijdens de coronacrisis de introductie van de nieuwe bolides een jaartje uit te stellen tot 2022 en een jaar langer door te blijven rijden met de huidige F1-wagens. Om de kosten te drukken is daarbij door de FIA voorgesteld dat de teams twee ‘tokens’ krijgen waarmee ze twee keer een update aan hun wagen mogen uitvoeren. Tot dusver leek alles dik in orde, maar rond de Hongaarse Grand Prix bleek dat de formulering van het reglement voor meerderlei uitleg vatbaar is en dat de ‘klantenteams’ deze winter een aantal onderdelen uit 2019 ‘gratis’ kunnen vervangen voor nieuwe 2020-onderdelen.

Vooral Racing Point, dat dit jaar met een aantal 2019-onderdelen van Mercedes rondrijdt, zou hier bij gebaat zijn. Zo zou de stal uit Silverstone komende winter zonder dat het daar een token voor hoeft in te zetten de Mercedes-versnellingsbak van 2019 kunnen vervangen voor die van 2020.

Ferrari en Renault spraken al hun afschuw uit over deze gang van zaken en pleitten er voor dat alle updates binnen het tokensysteem vallen. Ook McLaren-chef Seidl is niet blij met de maas in de wet, zeker gezien het feit dat het team uit Woking beide tokens zal moeten gebruiken om de transitie van Renault- naar Mercedes-krachtbronnen mogelijk te maken.

“Volgens ons is het gewoon niet logisch”, aldus Seidl. “Neem nou onze situatie: we hebben al enige tijd een contract klaarliggen waarin staat dat we de Renault-krachtbronnen [eind dit jaar] vervangen door Mercedes-motoren. We zullen moeten accepteren dat we de twee tokens die we hebben daarvoor zullen moeten gebruiken en dat is een compromis dat we aanvaarden. Maar het snijdt geen hout als je dat vergelijkt met een ander team dat zonder tokens te gebruiken een versnellingsbak-upgrade van 2019 naar 2020 kan doen. We zullen dit samen met een paar andere teams aankaarten bij de FIA en die moet daar dan maar op reageren.”

Volgens Seidl is er nog steeds geen definitief besluit genomen over de introductie van het tokensysteem en dus heeft het volgens de Duitser nog steeds zin om er tegen in protest te gaan. “We zitten nog midden in een dialoog hierover. Het is duidelijk dat er nog een hoop werk te doen is om samen met de FIA de details over dit reglement op orde te krijgen. Daar zijn we nu mee bezig.”

Met medewerking van Luke Smith