Pirelli test prototype 2021-band in Groot-Brittannië en Spanje

De sportieve reglementen van de FIA zijn voor dit seizoen aangepast om Pirelli de kans te geven extra testtijd te benutten, omdat er geen afzonderlijk programma is opgezet. Alle teams worden verplicht om beide auto’s met de prototypen uit te rusten gedurende de eerste 30 minuten van de tweede vrije training tijdens de 70th Anniversary en de Spaanse Grands Prix. De regels stellen dat een auto dat alleen niet hoeft te doen als die auto ‘onherstelbare schade’ heeft opgelopen.

Momenteel is Pirelli van plan om dezelfde banden te gebruiken in de seizoenen 2019, 2020 en 2021, en om die reden heeft de FIA een verandering doorgevoerd aan de reglementen voor de vloer. Op die manier moet de hoeveelheid downforce in 2021 enigszins beperkt worden. Toch wil het Italiaanse bedrijf een aantal kleine veranderingen doorvoeren aan de specificatie voor 2021 om een extra marge in te bouwen. “We hebben de teams de informatie gegeven dat we gebruik willen maken van de optie om de eerste 30 minuten van VT2 bij de tweede race in Silverstone en in Barcelona in te zetten voor het testen van de ontwikkelde banden”, zei Pirelli’s F1-baas Mario Isola.

Met de veranderingen wil Pirelli de banden beter later werken met een lage bandenspanning en tevens de oververhitting verminderen. “Het is geen nieuwe band en ook geen compleet nieuwe constructie”, zei Isola. “Het is voor ons onmogelijk om gedurende het seizoen fatsoenlijk te ontwikkelen, dus dat zit niet in onze plannen. Maar we willen graag een aantal ideeën testen om de integriteit van de band te verbeteren, omdat de teams hun auto’s zullen ontwikkelen en voor volgend jaar downforce gaan toevoegen. De technische reglementen worden aangepast om de downforce bij de start van het seizoen te beperken, maar het is mogelijk dat we eind 2021 weer meer downforce hebben. Daarom willen we deze prototypen testen.”