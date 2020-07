Van der Garde: Max kreeg ‘adrenaline rush’ door actie monteurs

“Niemand had verwacht dat hij überhaupt nog aan de wedstrijd kon beginnen”, zegt Van der Garde over de onverwachte podiumplaats van Verstappen in Hongarije tegen Motorsport.com. “En dan zie je weer dat die gozer mentaal echt heel sterk is. Hij klapt eraf, het team krijgt het voor elkaar om de auto te repareren en vervolgens zet hij gelijk zo’n start en openingsronde neer. Hoe hij die race reed en hoe hij over de finish kwam en de jongens bedankte, dat was groots.”

Het had geregend voor de race en Verstappen gebruikte zijn ronde naar de startopstelling om te kijken hoe de baan er bij lag. De achtvoudig Grand Prix-winnaar had al een paar momentjes beleefd alvorens hij van de baan raakte. “Uiteindelijk heeft hij te veel risico genomen, want hij is eraf gegaan”, zegt Van der Garde over het moment dat Verstappen bij de twaalfde bocht tegen de bandenstapels schoof en de voorkant van zijn auto beschadigde. “Maar Max weet gewoon dat je in dit soort omstandigheden meteen de grip moet kunnen opzoeken. Hij wil weten waar de droge lijnen liggen, hoe hard je voor een bocht kunt remmen en hoe hard je kunt pushen. Dat is voor hem de sleutel om gelijk mensen in te kunnen halen in de race. Hij moest natuurlijk van de zevende plek beginnen en dan moet je ook wel een bepaald risico nemen. Je zag daarna aan het begin van de race dat Max samen met Hamilton degene was die meteen grip wist te vinden en een gat kon slaan.”

Verstappen werkte zich bij de start op van de zevende naar de derde plek en schoof bij de pitstops op naar de tweede positie, die hij tot aan de finish wist vast te houden. Van der Garde denkt dat de geslaagde spoedreparatie Verstappen een stoot adrenaline heeft gegeven. “Ik heb zelf een keer in een kwalificatie meegemaakt dat ik eraf ging en mijn auto kapot was, waarna het team de boel repareerde. Ik kon weer naar buiten en pakte alsnog de pole. Je krijgt op zo’n moment een soort van adrenaline rush. Dat kan dan een goede of een slechte kant opgaan, maar bij Max ging het gisteren duidelijk de goede kant op”, aldus Van der Garde over de mentale staat waarin een coureur na een dergelijk moment verkeert. “Als je op de grid aankomt met zoveel schade, dan denk je natuurlijk dat de race voorbij is en je kunt jezelf dan wel voor de kop slaan. Maar als het team het dan toch voor elkaar krijgt om de auto weer op te lappen, dan motiveert je dat nog meer om een topprestatie te leveren en boven je zelf uit te stijgen. En dat heeft hij gisteren gedaan.”

Hoewel hij weet dat de monteurs van Red Bull Racing aardig wat in hun mars hebben, ging Van der Garde er net als zovelen vanuit dat de zondag voor Verstappen erop zat, toen bleek dat de voorwielophanging van de RB16 was beschadigd. “Ik ken een paar van die gasten en weet dat die lui echt heel snel kunnen sleutelen, maar toen ik het moment van Max zag, dacht ik wel: dit is einde verhaal”, bekent Van der Garde. Maar de voormalig Grand Prix-coureur kreeg er weer vertrouwen in toen hij de monteurs op de grid zag werken. “Ik zag hoe ze bezig waren en hoe snel ze er een nieuwe voorkant op hadden. Ik dacht toen dat er zestig procent kans was dat het ze toch ging lukken. En uiteindelijk kregen ze het voor elkaar. Dat was wel echt heel knap. Die jongens willen natuurlijk ook wat laten zien. Toen Max met die schade op de grid aankwam, hadden zij meteen zoiets van: ‘Oké jongen, wij gaan dit voor je fixen’. Dan zie je weer hoe geliefd Max in het team is en hoe fantastisch iedereen hem vindt. Ze zetten op zo’n moment toch een stapje extra voor hem.”