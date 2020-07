Van der Garde over Red Bull: “Pakket is goed, nu de balans nog”

“Als Red Bull de balans voor elkaar heeft, dan strijden ze mee voor het podium. Maar als ze de balans niet goed hebben, dan staan ze ineens zevende en dertiende op de grid”, ziet de voormalig Formule 1-coureur. “Maar ik denk dat het pakket op zich wel goed is. En dat hebben ze ook laten zien tijdens de wintertests. Ze zaten er goed bij en waren echt snel in het voorseizoen. Iedereen was er toen ook van overtuigd dat ze echt een stap in de juiste richting hadden gezet, ook met de upgrade die Honda had gebracht. Maar het is wel belangrijk dat een auto een goede balans heeft. Als de auto niet in balans is, dan gaat een auto glijden, en daar hebben ze het op dit moment heel erg moeilijk mee.”

Met name bij koeler weer lijkt de RB16 lastiger in balans te krijgen. “Vergeet niet dat het de laatste twee races een stuk koeler is geweest dan normaal. In Boedapest is het gewoonlijk 35 tot 38 graden graden, waardoor je een baantemperatuur van 50 graden hebt. Het was nu een stuk minder warm. En tijdens de tweede race in Oostenrijk lag de baantemperatuur ook een stuk lager dan tijdens de eerste race. Het was de afgelopen races dus koeler dan anders en we weten dat Mercedes dan echt in het voordeel is”, aldus Van der Garde in gesprek met Motorsport.com. “In koelere condities gaat die Mercedes als een tierelier. Dat zag je tijdens de tweede race in Oostenrijk wel en dat zag je afgelopen weekend weer. Tijdens de eerste race in Oostenrijk kon Red Bull eigenlijk wel goed meekomen, toen het juist warm was. Ik denk dus dat het heel erg van de temperatuur en de omstandigheden afhangt.”

‘Ook met onstabiele auto gaat Max hard’

Volgens Max Verstappen en Alex Albon wordt de RB16 onvoorspelbaar zodra je ermee op de limiet gaan rijden. Vooralsnog weet de Nederlander iets beter daarmee om te gaan dan de Britse Thai. “Als de auto constant in snelle bochten of bij het insturen een beetje onprettig voelt - dat je het gevoel hebt dat het overstuur wordt of dat de auto los is aan de achterkant - dan geeft dat geen vertrouwen. Je ziet dat Alex dan helemaal voor geen meter vooruit komt. Maar Max kan zijn auto dan nog redelijk vooraan zetten en in de race gewoon nog tweede worden. Dat is wel bijzonder. Max laat daarmee weer zien dat hij megaveel talent heeft door alles uit zo’n auto te halen.” Daar zit volgens Van der Garde ook meteen het verschil met Albon. “Max heeft gewoon net even wat meer talent dan Alex. De ene coureur heeft een auto nodig die heel stabiel is en een ander wil graag een auto die een beetje ‘on edge’ is. Voor Max geldt: hoe stabieler de auto, hoe beter dat voor hem is. Maar als de wagen een beetje onstabiel is, gaat Max ook nog steeds hard, terwijl Alex op zo’n moment een stap terugzet.”

Niettemin heeft Red Bull een duidelijke opdracht voor Silverstone: de balans voor elkaar krijgen. Van der Garde: “Dat heeft te maken met de aerodynamische updates die ze in de eerste races gebracht hebben, maar ook gewoon met de set-up zelf. Daar kunnen ze nog wel een stap zetten.”

‘Blijven pushen’

Verstappen hoopte dit jaar voor de titel te kunnen gaan, maar staat na drie races op 33 punten, terwijl Lewis Hamilton en Valtteri Bottas er respectievelijk al 63 en 58 hebben. Kan de Limburger zich dit seizoen nog mengen in de titelstrijd of is het nu al een verloren zaak? “Dat vind ik moeilijk om te zeggen. De races volgen elkaar heel snel op, waardoor de teams niet echt met grote updates kunnen komen. Red Bull zal vol door blijven pushen, maar ik vind Mercedes wel heel sterk dit jaar hoor. Als je naar de onboardbeelden kijkt van die auto en ziet hoe makkelijk Hamilton ermee rijdt, dan hebben ze dit jaar echt een heel goede auto. Al moet ik zeggen dat Hamilton ook in bloedvorm verkeert.”

“Maar nogmaals, het heeft ook te maken met de temperatuur”, vervolgt Van der Garde. “Ik denk dat als we straks een race in warmer weer hebben, de Red Bull wel tot leven komt en de Mercedes net wat minder presteert.” Maar of dat genoeg is om Mercedes dit jaar van de titel af te houden? “Het gat is op dit moment best wel groot, maar Red Bull zal het proberen te dichten en hopelijk wordt het dan weer iets spannender. Want als het zo doorgaat, dan pakt Hamilton gewoon zijn zevende wereldtitel.”