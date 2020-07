McLaren brengt iconische Gulf-logo terug naar de Formule 1

Van 1968 tot 1971 was het logo van oliebedrijf Gulf Oil al aanwezig op de papaja auto's van het team van Bruce McLaren in de Formule 1 en de Can-Am, met onder meer Denny Hulme aan het stuur. Nu het team van Lando Norris en Carlos Sainz sinds enkele jaren weer in datzelfde oranje is getooid, komt ook het beroemde Gulf-logo terug.

Sinds marketinggoeroe Zak Brown aan het roer staat heeft McLaren wel meerdere nieuwe sponsoren aangetrokken, al rijdt het al jaren rond zonder hoofdsponsor. Het tekende de voorbije jaren wel deals met merken als Coca-Cola, Sainz-sponsor Estrella Galicia, Darktrace en Huski Chocolate. McLaren werkte voorheen samen met Petrobras, een samenwerking die eind vorig jaar werd beëindigd.

Het Gulf-logo is erg bekend in de autosport, mede dankzij de livery van de Porsche van Steve McQueen uit de film Le Mans. Het bedrijf won verschillende keren de 24 uur van Le Mans als sponsor en keerde in de jaren '90 terug op de McLaren F1 GTR, die in 1997 de GT-klasse van de etmaalrace won.

Het Gulf Oil-logo op de McLaren van Denny Hulme