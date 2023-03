De afgelopen jaren was McLaren steevast voor in de middenmoot te vinden. Zo werd de renstal vorig jaar nog vijfde in het kampioenschap voor constructeurs en was Lando Norris de enige coureur buiten de drie topteams die een podiumplaats behaalde. Inmiddels staat het er een stuk minder rooskleurig voor in Woking. De MCL60 voldeed voor de wintertest al niet aan de verwachtingen van het team en ook tijdens de eerste twee races van 2023 gaat het nog niet van een leien dakje. In Bahrein werden Norris en zijn nieuwe teamgenoot Oscar Piastri getroffen door technische problemen, terwijl schade aan de voorvleugels ook de GP van Saudi-Arabië tot een moeizame race maakten voor beide rijders. Het gevolg: McLaren is voor het eerst sinds 2017 puntloos na de eerste twee races.

Dat McLaren donderdag een reorganisatie van de technische afdeling aankondigde, kan dan ook gezien worden als een reactie op deze slechte start van het seizoen. Het gebeurt in de Formule 1 immers wel vaker dat technische kopstukken worden afgerekend op de tegenvallende prestaties van de F1-bolide die zij gecreëerd hebben. Toch lijkt het vertrek van technisch directeur James Key en de aanstelling van een driekoppig technisch directieteam bij McLaren dat niet te zijn. De Britse formatie speelde namelijk al langer met het idee om een herstructurering door te voeren. Het balletje begon wat dat betreft al weken voor de eerste meters van de MCL60 te rollen.

Ook McLaren CEO Zak Brown hintte er in een persbericht naar dat het team geen paniekvoetbal heeft gespeeld na de tegenvallende prestaties in de eerste raceweekenden van 2023. "Het was mij al enige tijd duidelijk dat onze technische afdeling niet snel genoeg bewoog om te kunnen voldoen aan onze ambitie van een terugkeer aan de voorkant van het veld", legde de Amerikaan uit. "Ik ben verheugd dat we, na het afronden van een grondige analyse met Andrea, nu in staat zijn om een herstructurering te implementeren waarmee we de beweging in gang zetten om dit om te keren."

Lando Norris en Oscar Piastri hebben nog geen punten kunnen scoren met de McLaren MCL60. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Goede prestaties maskeerden onderliggend probleem

Naar verluidt rinkelden de alarmbellen halverwege 2022 al bij McLaren, maar is het pas echt tot een grondig onderzoek gekomen nadat teambaas Andreas Seidl het team had verlaten en werd vervangen door Stella. Daaruit is voorgekomen dat er het nodige veranderd moet worden. Zo wees het gebrek aan progressie tussen 2021 en 2022 erop dat er iets niet klopte aan de manier waarop het team was opgebouwd, een beeld dat bevestigd werd bij de ontwikkeling van de huidige bolide.

De conclusie luidde dat McLaren vooral succes had geboekt doordat het platform in 2019 en 2020 klopte. In 2021 kon het team daar - ondanks de wissel van Renault- naar Mercedes-motoren - opnieuw van profiteren, doordat de 2020-bolide op enkele reglementaire veranderingen na vrijwel hetzelfde bleef. Zo werd de Italiaanse GP van 2021 gewonnen en streed het team regelmatig om podiumplekken. De goede vorm bleek echter te verhullen dat er onderliggende problemen waren in Woking, wat pas duidelijk werd nadat de nieuwe technische regels voor 2022 hun intrede deden. McLaren stond ineens op een grotere achterstand en leek moeite te hebben om daar iets van af te knabbelen, waardoor de structuur van het team onder de loep kwam te liggen.

Daarbij ontstonden vraagtekens of het de juiste aanpak was om James Key als enige verantwoordelijk te maken voor de technische afdeling, maar ook vroeg het team zich af of de kwaliteiten van ervaren krachten als Peter Prodromou wel voldoende benut werden. Na de diepgaande analyse van Stella werd duidelijk dat er forse veranderingen doorgevoerd moesten worden, vooral omdat McLaren later dit jaar nieuwe kansen krijgt door de oplevering van een nieuwe windtunnel en simulator. Het laatste puzzelstukje viel vervolgens op zijn plek toen Stella vernam dat zijn voormalige Ferrari-collega David Sanchez interesse toonde om zich bij McLaren te voegen.

Volgende herstructurering een feit

Het gevolg is dus een reorganisatie van de technische afdeling van McLaren, die in het laatste decennium al meerdere keren op de schop is gegaan. Onder het bewind van Ron Dennis en Martin Whitmarsh was er een zogenaamd 'matrix'-managementsysteem, waarbij de verantwoordelijkheid werd verdeeld over het bredere personeel. In 2019 stapte het team af van deze structuur, want Brown en Seidl vonden een structuur met één technisch directeur zowel beter als duidelijker. "Ik ben altijd fan geweest van eenvoudige, traditionele en duidelijke hiërarchieën", zei Seidl daar destijds over.

De analyse van Andrea Stella heeft geleid tot een nieuwe reorganisatie van het technische hart van McLaren. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Nu Seidl het team heeft verlaten, lijkt McLaren met de overstap naar een driekoppig technisch directieteam weer terug te krabbelen. Toch valt er wel wat te zeggen voor deze verandering. Stella begon aanvankelijk in F1 als engineer en heeft zodoende een schat aan technische kennis opgedaan. Hij kan daardoor het overzicht houden op dit vlak. Met de samenwerking van Sanchez als hoofd car concept, Prodromou als hoofd aerodynamica en Neil Houldey als hoofd engineering and design kan McLaren op technisch vlak sterker worden dan dat het geval was met één technisch directeur die zijn aandacht moet verdelen over deze drie gebieden. Ook op andere fronten probeert Stella de verantwoordelijkheid te verdelen, wat blijkt uit de promotie van Piers Thynne tot operationeel directeur. Hij moet ervoor zorgen dat het werk in de fabriek in Woking soepel blijft verlopen zodra het team naar races afreist.

Het gaat nog wel even duren voordat McLaren de gevolgen gaat merken van de herstructurering, al is het maar doordat Sanchez pas op 1 januari 2024 in dienst treedt - tenzij er een deal wordt gesloten met Ferrari om hem eerder vrij te geven. Maar aangezien de nieuwe windtunnel en nieuwe simulator in de komende maanden worden opgeleverd en er nu een nieuwe structuur voor de toekomst is neergezet, is er in ieder geval een duidelijke route uitgestippeld voor de komende jaren.

Zelf wil McLaren dit jaar graag vierde worden bij de constructeurs, als opmaat naar P3 in 2024 en het strijden om overwinningen in 2025. Toch lijkt het team op de korte termijn iets van pijn te gaan voelen, zeker in afwachting van upgrades voor de MCL60. De huidige bazen vinden desondanks dat men nu eindelijk beschikt over wat nodig is om de doelstellingen te halen. "Deze strategische veranderingen garanderen het succes van het team op de lange termijn en zijn noodzakelijk om McLaren weer aan de winst te helpen", zei Brown niet voor niets. "Qua mensen en infrastructuur valt nu alles op zijn plek en we hebben een sterk rijderspaar. Ik ben dus vastberaden om McLaren te zien terugkeren op de plek waar het hoort te zijn."