Vorig seizoen werd McLaren nog vijfde in het kampioenschap voor constructeurs, maar na de eerste twee races van het Formule 1-seizoen 2023 staat het team puntloos onderaan. De MCL60 voldoet niet aan de verwachtingen en men heeft de hoop dan ook al gevestigd op de forse upgrades, die bij de GP van Azerbeidzjan geïntroduceerd worden. Intern heeft de slechtste seizoensstart sinds 2017 echter grote gevolgen bij McLaren, dat na twee races een reorganisatie doorvoert binnen de technische afdeling.

Allereerst vertrekt technisch directeur James Key per direct bij het team. De Brit werkte sinds 2019 bij McLaren, maar kan na vier jaar dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Opvallend genoeg kiest de formatie uit Woking er niet voor om een directe vervanger aan te stellen. In plaats daarvan stapt men over op een geheel nieuwe structuur, waarbij de rol van technisch directeur over drie specialisten wordt verdeeld. Neil Houldey wordt gepromoveerd tot de nieuwe rol van technisch directeur engineering and design, terwijl Peter Prodromou dezelfde rol gaat vervullen met betrekking tot de aerodynamica.

Verder heeft McLaren toegeslagen door David Sanchez aan te trekken als de technisch directeur car concept and performance. De Fransman werkte tot eerder dit jaar bij Ferrari, waar hij als hoofd autoconcept een vergelijkbare functie vervulde. Op dit moment is Sanchez met gardening leave, waardoor hij zich pas op 1 januari 2024 bij McLaren kan voegen. Eerder werkte hij tussen 2007 en 2012 al voor de renstal. Hij gaat na zijn komst samenwerken met Houldey en Prodromou, met wie hij verantwoording moet afleggen aan teambaas Andrea Stella.

Meer duidelijkheid en effectiviteit door veranderingen

Ook onder de hogere functies voert McLaren enkele personele wijzigingen door. Zo wordt Piers Thynne aangesteld als de operationeel directeur van het F1-team. Al deze veranderingen zijn volgens teambaas Andrea Stella nodig voordat de renstal gebruik kan gaan maken van faciliteiten als de nieuwe windtunnel en nieuwe simulator. "Allereerst wil ik James bedanken voor zijn harde werk en toewijding tijdens zijn tijd bij McLaren. Ik wens hem het beste voor de toekomst", trapt Stella af. "Als ik vooruit kijk, ben ik vastberaden en volledig gefocust om McLaren terug te leiden naar de voorkant van het veld."

"Sinds ik de rol als teambaas heb overgenomen, heb ik het mandaat gekregen om een strategische aanpak te hanteren zodat het team een goede fundering krijgt om in de toekomst op te bouwen. Deze nieuwe structuur zorgt voor duidelijkheid en effectiviteit binnen de technische afdeling van het team. Het brengt ons in een sterke positie om de prestaties te maximaliseren, waaronder het maximaliseren van de upgrades voor de infrastructuur die in 2023 komen", vervolgt Stella. "Ik ben verheugd David Sanchez weer te verwelkomen bij het team om het ervaren en gespecialiseerde technische directieteam te completeren. Het collectieve doel is om de prestaties van de auto op de baan te verbeteren. Ik kijk er ook naar uit om verder samen te werken met Piers, die een fundamentele rol gaat spelen in de totstandkoming van plannen om een innovatief en effectief F1-team te worden."