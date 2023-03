Ferrari verliest technisch F1-kopstuk Sanchez op ongelukkig moment

Als 'head of vehicle concept' is David Sanchez één van de hoofdverantwoordelijken voor de Ferrari's van de afgelopen seizoenen geweest. Afgaande op het competitieve wapentuig waar Charles Leclerc en Carlos Sainz vorig jaar over konden beschikken, lijkt de Fransman een prima product te hebben afgeleverd na de omwenteling in het reglement. Sanchez heeft een verleden bij Renault en McLaren en maakte in 2012 de overstap naar het steigerende paard uit Maranello. Hij versterkte destijds het aerodynamica-team en zou die tak vanaf 2016 zelfs aansturen als opvolger van Dirk de Beer.

In 2019 volgde een nieuwe promotie tot 'head of vehicle concept' en daarmee tot één van de technische kopstukken van Ferrari's F1-team. In die hoedanigheid speelde Sanchez een grote rol in het ontwerp van de F1-75 en de SF-23. Het zijn de bolides voor respectievelijk het vorige en het huidige Formule 1-seizoen. Zoals bekend hebben die grondeffectauto's Ferrari weer iets van kleur op de wangen gegeven. Tot een felbegeerde wereldtitel heeft dat nog niet geleid, maar het uitblijven daarvan heeft andere oorzaken. Technisch staat Ferrari er best aardig voor en daar heeft Sanchez lof voor ontvangen.

Des te verrassender en des te vervelender is de aankondiging dat hij Ferrari verlaat. Het besluit komt op een ongelukkig moment voor Ferrari. Zo moet de Italiaanse grootmacht alle zeilen bijzetten om de huidige achterstand op Red Bull ongedaan te maken, nog voordat Max Verstappen uit zicht raakt in de WK-stand. Daarnaast zal het halen van een externe vervanger geen sinecure zijn, in ieder geval niet op de zeer korte termijn. Voor technische kopstukken is een periode van gardening leave immers gebruikelijk, oftewel een periode waarin er niet voor een concurrerend F1-team mag worden gewerkt. Daardoor is het aannemelijk dat Ferrari het vertrek van Sanchez eerst intern probeert op te vangen door met de rolverdeling in het technische team te schuiven. Of Sanchez zelf naar een concurrerend Formule 1-team vertrekt, is vooralsnog niet bekend, al zal hij ook daarvoor vastzitten aan een periode van gardening leave.