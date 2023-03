Het seizoen kon niet beter beginnen voor Red Bull. Max Verstappen domineerde de Grand Prix van Bahrein terwijl teamgenoot Sergio Perez twee weken later in Saudi-Arabië de zege op zijn naam schreef. Met name op de rechte stukken staat er geen maat op de RB19, waardoor de concurrentie voor de zware taak staat om het gat te dichten en het Red Bull nog lastig te maken.

Met twee van de 23 races achter de rug is de stemming bij Red Bull positief, al blijft teambaas Christian Horner wel op zijn hoede. "Het is nog vroeg in het seizoen", zegt Horner tegen Sky Business. "We hebben 23 races en we hebben er pas twee gehad. De locaties variëren behoorlijk. Ik weet zeker dat het wel gaat schommelen, maar we hebben goede hoop dat we meer performance uit de auto kunnen halen."

Onlangs gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff toe dat zijn team naar de RB19 kijkt en overweegt om enkele elementen van die auto te kopiëren. De Duitse fabrieksformatie worstelt om een auto te bouwen die goed genoeg is voor de zege en zou zich 'niet schamen' als zij de RB19 gedeeltelijk zou kopiëren. Wolff grapte bovendien dat hij bereid is om een sticker van een kleine stier op de auto te plakken, mocht de nieuwe versie van de W14 beter worden door het kopiëren.

Of Horner dit als de mooiste vorm van vleierij ziet? "Absoluut. En de regelgeving is nog vrij nieuw. Het is pas het tweede jaar met deze regels, dus ik verwacht een heleboel convergentie te zien gedurende het jaar en dat het veld dichter bij elkaar komt. We moeten het ijzer smeden als het heet is en nu hebben we een competitieve auto. We blijven het hele seizoen pushen."

Updates

In de laatste dertien Formule 1-races stond er twaalf keer een Red Bull-coureur op de hoogste trede van het podium. Dat zou kunnen leiden tot minder kijkcijfers omdat fans niet zitten te wachten op een dominant team. Maar daar maakt Horner zich geen zorgen om. "Sommige races waren fantastisch", stelt Horner. "En we zagen in Jeddah ook weer een geweldige race tussen onze twee rijders. Als je twee dominante auto's hebt en die met elkaar de strijd aangaan, dan is dat al een spektakel op zich."

"Maar," voegt Horner toe, "ik twijfel er geen seconde aan dat de concurrentie snel en agressief zal terugkomen. Zeker als we in het Europese deel van het seizoen komen, wanneer de updates beginnen uit te rollen. We horen over grote updates bij Mercedes en ik weet zeker dat Ferrari ook niet blij is met haar huidige positie. We verwachten dus dat het allemaal snel zal convergeren zodra we in Europa racen", besluit de Red Bull-teambaas.

