McLaren zag Norris op meerdere vlakken groeien als F1-coureur

De inmiddels 21-jarige Norris debuteerde in 2019 op 19-jarige leeftijd in de Formule 1, nadat hij in 2018 tweede werd in de Formule 2. Het jaar daarvoor legde hij al beslag op de titel in het voorlaatste seizoen van het Europees Formule 3. In 2021 begint de Brit aan zijn derde seizoen in dienst van McLaren en de renstal heeft hem in de afgelopen twee seizoenen een enorme groei zien doormaken. Hoofd race-operatie Andrea Stella zag Norris vanaf de start indruk maken met zijn snelheid, houding en aanpak. Na een vraag van Motorsport.com noemde hij bovendien een aantal vlakken waarop de coureur zich sinds zijn debuut heeft ontwikkeld.

“Ik denk dat Lando nu een heel sterke racer is”, zei Stella. “Daar wil ik aan toevoegen dat hij af en toe geplaagd werd door technische problemen. Iets wat ik heel prettig vind aan Lando is dat hij niet klaagt. Hij zegt niet ‘ik had deze problemen, ik ben de beste maar dat kon ik door de problemen niet laten zien’. We kunnen dus echt zijn groei als coureur zien, ook wat betreft zijn consistentie, het kunnen rijden van de rondetijden waarop we mikken, het kunnen uitvoeren van een stint van een bepaalde lengte zodat we ons aan de strategie kunnen houden, zijn bandenmanagement enzovoorts. Dat zijn de belangrijkste zaken waarin we hem zagen groeien.”

Bovendien is Norris volgens Stella nu beter in staat om onderscheid te maken tussen zaken die hij als coureur beter had moeten doen en op welke vlakken de auto tekortschiet. “Hij is zich bewuster van zichzelf en de auto. Door zijn natuurlijke eerlijkheid zei Lando aanvankelijk vaak ‘ik presteer niet goed genoeg, in deze bocht ben ik niet zo goed’. Hij wees vaak naar zichzelf. Ik denk dat we hem geholpen hebben om onderscheid te maken tussen wat door de auto komt en wat aan hem ligt. Vaak moet een coureur meer eisen van de auto, in plaats van simpelweg denken dat hij zich moet aanpassen of dat hij het zelf niet goed genoeg doet. Hij is zich nu meer bewust van wat de bijdrage van de coureur moet zijn en wat de prestaties van de auto horen te zijn.” En dat heeft weer gevolgen op de feedback die Norris, benadrukt Stella. “Omdat hij dat nu uit elkaar kan halen, is zijn feedback ook nauwkeuriger geworden.”