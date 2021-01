Ricciardo had na Grand Prix op Imola even een paniekmomentje

Norris’ nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo is tot dusverre gevrijwaard gebleven van het virus, maar herinnert zich wel een moment van paniek rond de Russische Grand Prix van 2020. De Australiër werd in aanloop naar die race in Sotsji getest en kreeg een niet eenduidige uitslag. Hij raakte even in paniek, maar een tweede test toonde aan dat hij negatief was.

Ricciardo herinnert zich het moment nog levendig. “Ik werd ’s ochtends wakker en hoorde dat ik een onduidelijke uitslag had. Om zes uur ’s ochtends, ik werd toch wat angstig. Ik probeerde erachter te komen wat er aan de hand was en moest me opnieuw laten testen. Er was een beetje paniek, en dat was niet leuk.”

Uiteindelijk bleek er tot opluchting van de McLaren-coureur niets aan de hand. “Ik had zoiets natuurlijk nog niet eerder meegemaakt en er gebeurt toch iets in je hoofd, zo van ‘ik voel me een beetje ziek, misschien heb ik het wel’, er was wel een beetje paniek die ochtend.”

De paniek van Ricciardo speelde in september, tussen de Grand Prix van Toscane op Mugello en de race in Sotsji. Maar al in juli was Racing Point-coureur Perez in Engeland positief getest, en dat was voor Ricciardo een wake-up call. “Naarmate het seizoen vorderde, werd ik meer en meer gedisciplineerd met het isoleren en voor mezelf zorgen, vooral nadat Checo [Perez] het kreeg. Ik had zoiets van: oké, dit is geen grapje. Ik was heel voorzichtig, dus ik was nogal verbaasd [dat ik het misschien ook had], maar uiteindelijk had ik het niet. Maar het heeft me wel even bang gemaakt.”

Alle F1-coureurs, teamleden, media en paddockpersoneel ondergingen afgelopen seizoen regelmatig een coronatest. Zonder negatieve uitslag mocht de paddock niet worden betreden. Uiteindelijk raakten dus drie coureurs tijdens het seizoen besmet. Perez was in juli als eerste coureur aan de beurt, hij miste twee races. Niet veel later – rond de Eifel Grand Prix in oktober – raakte ook teammaat Stroll besmet en in december testte Hamilton positief.