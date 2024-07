In de eerste ronde van de GP van Groot-Brittannië van 2021 kwamen Max Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar in aanraking in Copse, waardoor de coureur van Red Bull Racing hard in de bandenstapels klapte. Ondanks een controle in het ziekenhuis stond hij twee weken later weer aan de start in Hongarije, maar toch bleek hij in de daaropvolgende maanden nog ergens last van te hebben. Dat vertelde Verstappen in The Red Bulletin in een gesprek over zijn tien mooiste overwinningen tot dusver. In dat lijstje zette hij zijn zege in de Amerikaanse GP van 2021 op de zevende plek met in zijn uitleg deze onthulling.

"Sinds mijn crash op Silverstone had ik last van problemen met mijn zicht, vooral op circuits met veel hoogteverschil en als er veel reclameborden langs de baan stonden", zei Verstappen. "Ik streed in deze race dus niet alleen tegen Lewis, maar ook tegen wazige beelden. Het was alsof je met 300 kilometer per uur een speedboat bestuurt!" Het scheelde dan ook niet veel, of de Nederlander had de race niet uitgereden. "Ik heb dit nog nooit verteld, maar het was enkele ronden zo slecht dat ik serieus overwoog om de auto te parkeren. Het enige dat hielp, was me focussen op mijn ademhaling terwijl Lewis me in de nek hijgde."

In het lijstje met zijn beste overwinningen voor Red Bull hield Verstappen vanzelfsprekend ook een plekje vrij voor zijn zege in de Belgische GP van 2022, toen hij vanaf de veertiende positie moest starten en binnen elf ronden naar de leiding reed. Ook de GP van Miami van 2023 staat erin, toen hij vanaf de negende positie naar de zege reed. Ook de meest onverwachte zege staat er natuurlijk in: die van zijn Red Bull-debuut in Spanje in 2016. "Ik wist dat ik goed door de laatste chicane moest gaan, zodat ik Kimi geen kans gaf voor een actie in bocht 1. Ik was heel gefocust en reed heel defensief. Ik dacht tot de laatste bocht niet dat ik zou winnen", aldus Verstappen. "Niets overtreft je eerste overwinning in F1. Het was ongelofelijk, omdat het zo onverwachts kwam."

Zijn tien beste F1-zeges volgens Verstappen zelf