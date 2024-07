In juni 2022 maakte Red Bull bekend dat er begonnen was met de ontwikkeling van de RB17 hypercar, die van de hand van Adrian Newey komt. Op het bekende Goodwood Festival of Speed is deze bolide nu eindelijk onthuld. Er is wel het een en ander gewijzigd sinds de eerste aankondiging. Zo is de hypercar niet meer voorzien van een V8-turbomotor - waarvoor Newey zich liet inspireren door de Formule 1 - maar een 4,5-liter V10. Bovendien is afscheid genomen van het idee om deze RB17 te voorzien van vierwielaandrijving.

In een exclusief interview met Motorsport.com zei Newey voor de onthulling dat dit soort projecten 'kunstwerken moeten zijn die je met plezier als zodanig in je huis of je garage of wat dan ook laat zien'. "Alleen al van het kunstaspect kun je genieten. En het moet goed klinken", stelt de topontwerper, die in maart 2025 afscheid neemt van Red Bull Racing. "Die laatste uitdaging was een fundamentele verandering ten opzichte van mijn oorspronkelijke ontwerp, want ik wilde een krachtbron die 1.000 pk kon ontwikkelen, maar met een maximumgewicht van 150 kilogram aan de verbrandingskant. Een V8-turbomtor zou dat zeker hebben geboden. Maar dat klinkt natuurlijk niet zo goed als een atmosferische motor. En ik denk dat voor mij, en veel mensen zullen het ermee eens zijn, het hoogtepunt van de soundtrack van de Formule 1 de V10-motor met hoge toeren was, die tot en met 2005 reden."

Red Bull RB17 Foto door: Red Bull Content Pool

De RB17 is net pas in productie genomen, waarbij eerst de elementen voor de ophanging geproduceerd worden voordat het chassis, de versnellingsbak en de motor van de band moeten rollen. Het eindproduct zal eerst op een circuit getest worden en zal kleiner zijn en een andere stijl hebben dan het model dat op Goodwood werd onthuld. "Het is een momentopname", zegt Newey over de RB17 die op Goodwood te zien is. "Deze is dus bijna een jaar oud en sindsdien zijn we doorgegaan met de ontwikkeling. Niet alleen qua styling, maar we hebben ook andere zaken veranderd. De auto is een klein beetje kleiner dan deze auto, zowel in lengte als breedte. De styling is verder verbeterd."

WEC in gedachten

De RB17 is dus een hypercar en zodoende heeft Newey ook rekening gehouden met de veiligheidsregels van het World Endurance Championship. "En dan waren er nog andere dingen die we moesten aanpassen, want we wilden graag dat de auto aan alle veiligheidsvoorschriften van de LMH zou voldoen", legt Newey uit. Het is volgens de 65-jarige Brit mogelijk dat de RB17 ooit in actie komt in het WEC en dus op Le Mans, maar dat zou dan wel een 'behoorlijk groot herontwerp van met name de aerodynamica' vereisen, evenals een andere motor.

Van deze RB17 hypercar zullen vijftig exemplaren gebouwd worden. Newey blijft de komende maanden bij Red Bull om dit project te overzien, maar vertrekt dus begin volgend jaar bij het team waar hij sinds 2006 deel van uitmaakte. Sinds de aankondiging van zijn vertrek is Newey wel nog bij enkele Formule 1-races gespot, al zou hij zich niet meer met dat deel van de operatie uit Milton Keynes bemoeien.

Bekijk hier de Red Bull RB17 uit alle hoeken: