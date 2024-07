McLaren F1 verklaart opmars: "Kwestie van talent gebruiken"

Anderhalf jaar geleden stond het Formule 1-team van McLaren er niet goed voor. De Britse renstal had de plank met de MCL60 in eerste instantie redelijk misgeslagen, want tot en met de Grand Prix van Canada wilde het in 2023 niet vlotten. Een race later in Oostenrijk stond het team er ineens bij, mede dankzij een groot upgradepakket. In gesprek met Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com, legt teambaas Andrea Stella uit hoe dat is gelukt: "De hoofdvraag voor mij was, hoe kunnen we het talent dat hier is gebruiken?"

Stella werd begin 2023 teambaas van McLaren, waarna het in het begin dus niet goed ging. Toch heeft de Italiaan het samen met de andere managers van de formatie uit Woking voor elkaar gekregen om het tij te laten keren. "Mijn aandeel - en die van Zak Brown, hrm-manager Daniel Gallo, COO Piers Thynne en technisch directeur op aerodynamisch vlak Peter Prodromou - was nadenken hoe we het talent konden laten ontbolsteren. Het was voor ons duidelijk dat er genoeg talent was", vertelt hij. "Het is voor mij ook de reden geweest waarom ik de positie van teambaas aangenomen had. Ik kende de mensen bij McLaren en wist dat er talent was."

Voordat Stella in 2015 naar McLaren overstapte, werkte hij bij Ferrari. Destijds had hij al gezien dat er een enorm potentieel bij McLaren aanwezig is. "In het aerodynamische team zaten dezelfde mensen die eind 2009 de snelste auto hadden gebouwd. Dat deden ze in 2010 en 2011 ook. Toen zat ik nog bij Ferrari en dacht ik 'hoe krijgen ze dit voor elkaar?'", vertelt Stella, die daarom direct wist wat hij moest doen om in 2023 de omslag voor elkaar te krijgen. "Het ging hier om het menselijke aspect."