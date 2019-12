Verstappen: Werk aan de winkel, maar ik heb vertrouwen voor 2020

Het is de afgelopen jaren een terugkerend fenomeen gebleken bij Red Bull Racing: in de eerste races loopt men achter de feiten aan, waarna men met de doorontwikkeling de schade alsnog moet beperken. "Maar iedereen binnen het team weet dat dat voor ons niet goed genoeg is", stelt Verstappen in het Ziggo-programma Peptalk. De toon is daarmee gezet en de ambitie nog maar eens onderstreept: in 2020 moeten Verstappen en co er vanaf de eerste minuut staan. Niets meer en niets minder dan dat. Hij heeft al eerder laten optekenen dat de beginfase van volgend seizoen cruciaal zal worden voor het besluit over zijn eigen toekomstplannen (lees: 2021 en verder).

"We zitten er soms bij, maar nog niet vaak genoeg ten opzichte van Mercedes. Dus daar moeten we aan werken." De vervolgvraag is dan natuurlijk hoe realistisch het is om in Melbourne meteen met een auto aan het vertrek te komen, die beter is dan het wapentuig van Mercedes. "Nou ja: we zitten er nu al dichtbij, maar nog net niet dichtbij genoeg. We zijn hard aan het werken om het gat te dichten, maar dat is niet makkelijk. Anders was het al wel gebeurd. Maar ik heb er vertrouwen in. De laatste paar wedstrijden hadden we ook gewoon een goede auto. Nog niet overal sterk genoeg ten opzichte van Mercedes, maar we zitten in de buurt. Gedurende de winter moeten we zorgen dat we eens vanaf de eerste wedstrijd meedoen, in plaats van na zes of zeven wedstrijden."

Hiervoor moet Red Bull op twee vlakken een stap maken. Motorisch met Honda en met het technische brein van Adrian Newey achter de tekentafel. Op beide vlakken is er nog werk aan de winkel, al wijst Verstappen zelf iets meer naar het chassis. "De motor was ten opzichte van Mercedes al gewoon goed aan het eind van dit seizoen. Ferrari sprong er nog wel bovenuit, maar zij hebben gewoon een erg goede motor. Maar goed: wij moeten zelf aan de auto werken, vooral ten opzichte van Mercedes." Dat laatste element bleek in Abu Dhabi nog maar weer eens. De Zilverpijlen wonnen juist terrein in de bochtige derde sector, terwijl ze in de snellere delen nauwelijks iets verloren. Het onderstreepte nog maar eens dat de Zuid-Duitsers het beste totaalpakket hebben en dus als benchmark voor Red Bull fungeren. Het doel voor de winter is daarmee helder.

