McLaren neemt ook afscheid van hoofd aerodynamica-afdeling

McLaren heeft na de magere jaren die achter ons liggen een grootschalige herstructurering ondergaan. Teambaas Andreas Seidl en technisch directeur James Key zijn aan het hoofd van de vernieuwde formatie komen te staan. Alhoewel de huidige opleving ook nog voor een deel aan hun voorgangers toe te schrijven valt, maakt McLaren onder Seidl en Key wel ontegenzeggelijk stappen in de goede richting. Om op termijn aan te sluiten met de top, wil het duo nu doorpakken.

Alhoewel de herstructurering op hoofdlijnen al achter de rug is, blijft het team binnen het personele bestand dus zoeken naar de optimale samenstelling, met kleine verschuivingen tot gevolg. Dit betekent concreet men afscheid neemt van Cattelani, die sinds 2014 werkzaam was bij de Britse grootmacht. Het team heeft aan Motorsport.com bevestigd dat de Fransman inmiddels met betaald verlof is gestuurd. Het is nog onduidelijk of zijn positie als 'head of aerodynamics' wordt ingevuld door één van de huidige werknemers of dat er vers bloed aan de organisatie wordt toegevoegd.

Cattelani lijkt op zijn beurt op weg naar Haas of diens chassispartner Dallara, al wil het Amerikaanse team dat bevestigen noch ontkennen. "Wij reageren in het openbaar nooit op personeelszaken", laat het geplaagde F1-team in een verklaring weten. Het zou echter wel een logische vervolgstap zijn voor beide partijen. Zo is het absoluut geen geheim dat Haas het hele jaar heeft geworsteld met de aerodynamica en zou Cattelani met zo'n overstap terugkeren op het oude nest. Hij werkte van 2004 tot en met 2006 namelijk ook al voor Dallara als 'Senior Aerodynamicist consultant'. Uitgerekend dat bedrijf is tegenwoordig de voornaamste partner van Haas F1. Na zijn eerste periode bij Dallara werkte Cattelani ook nog mee aan het Le Mans-project van Peugeot en trad hij enkele jaren in dienst bij het F1-team van Lotus, de voorganger van Renault.

Video: Hoe McLaren zich in 2019 heeft hersteld van de povere jaren

Met medewerking van Christian Nimmervoll