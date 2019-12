Verstappen niet betrokken bij Zandvoort-plannen: "Wil ik ook niet"

Dat Zandvoort behoorlijk op de schop gaat voor de Formule 1 mag geen verrassing heten. Met Jan Lammers als sportief directeur heeft men in ieder geval de kennis van een voormalig F1-coureur in huis. Maar de enige Nederlandse coureur die momenteel op het hoogste niveau acteert, is niet betrokken bij het proces om Zandvoort F1-waardig te maken. Zijn knowhow heeft met andere woorden geen rol gespeeld in de bouwplannen. "Nee, maar dat wil ik zelf ook niet", reageert hij in het Ziggo-programma Peptalk.

Los daarvan is hij ook niet bovenmatig bezig met de verbouwing in de duinen. "De baan blijft uiteindelijk ook wel redelijk hetzelfde. Er komt alleen een beetje banking in en de baan wordt op bepaalde punten wat breder gemaakt. En ach: voor de rest zien we allemaal wel. Ik maak me er niet druk over", staat de achtvoudig Grand Prix-winnaar er tamelijk nuchter in. Een voorstel van Arie Luyendyk om vader Jos Verstappen de finishvlag te laten zwaaien, doet Verstappen junior ook weinig. "Dat hoeft voor mij niet. Dat maakt mij helemaal niks uit en mijn vader ook niet, laat lekker gaan joh. Wij zijn daar om te winnen, dus wie boeit het nou wie die vlag zwaait."

Waar Verstappen niet wakker ligt van de randzaken in Zandvoort, geldt hetzelfde voor de Sportman van het Jaar-verkiezing van NOC*NSF. Zoals bekend loopt de Red Bull-coureur daar maar matig warm voor. "Ik wil er niet teveel over zeggen, maar voor mij hoeft dat allemaal niet." Wie denkt dat dit vooral met het sportieve aspect te maken heeft - dat Verstappen de prijs alleen wil krijgen bij een wereldtitel - komt ook bedrogen uit. "Nee, dan hoef ik hem ook niet. Het gaat erom wat ik in de Formule 1 win. Ik vind het sowieso niet zo fijn om met andere sporten te worden vergeleken."

