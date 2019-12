Verstappen: "Auto deed niet wat ik wilde bij het op het gas gaan"

De Nederlander kwam na zijn pitstop herhaaldelijk op de boordradio om melding te maken van de problemen en te vragen of er iets aan gedaan kon worden. Uiteindelijk kreeg hij van zijn race-engineer te horen dat er niets was wat het team kon doen en dat hij de race ermee uit moest zien te rijden.

“Ik had gewoon wat last van ‘torque holes’ bij het op het gas gaan. Er waren vertragingen en dergelijke bij het op het gas gaan”, legde Verstappen na de race uit. “Dat was dus niet geweldig en we konden het ook niet verhelpen, dus we moesten om het probleem heen rijden.” Om daar vervolgens aan toe te voegen: “Maar uiteindelijk zou het toch niets hebben uitgemaakt voor het resultaat.” Gevraagd wat een ‘torque hole’ precies is en of het te vergelijken valt met een 'misfire', ofwel een ontstekingsfout: “Nee, op de momenten dat ik op het gas ging, deed het niet wat ik wilde. En dat kostte me tijd. Maar zoals ik al zei: zonder dit probleem had ik de race alsnog niet gewonnen.”

Verstappen had dit jaar vaker dat het gaspedaal niet reageerde zoals hij wilde. “In de meeste gevallen is het een kwestie van finetuning. Ik weet niet precies wat er vandaag aan scheelde, omdat ze het niet tegen me wilden zeggen over de radio. Ze zeiden alleen dat ze er aan hun kant niets aan konden doen. Dan maakt het voor mij in de auto ook niet uit wat het is. Ik moet het dus nog horen.”

Ondanks dat Verstappen gedurende de race herhaaldelijk op de boordradio kwam om het probleem te bespreken met zijn engineer, was hij nog snel genoeg om zijn Red Bull-Honda als tweede aan de finish te brengen in de laatste race van het jaar. “Ja, de race was verder prima. Het was alleen een beetje jammer van de eerste ronde”, aldus Verstappen, die Charles Leclerc bij de achtste bocht langszij zag komen. “Maar daarna hebben we volgens mij een goede eerste stint gereden. We konden lang door en nadat we naar de harde banden waren gegaan, hadden we een redelijk tempo. Ik kon voorbij komen aan Charles en vervolgens mijn eigen race rijden. Lewis was toch te snel voor ons, dus ik hoefde me hierna alleen nog op mijn eigen wedstrijd en rondetijden te focussen.”