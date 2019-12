Jos Verstappen: “We moeten er vanaf de eerste race staan”

Zoon Max stelde zondag met een tweede plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi de derde plek in de WK-stand veilig. De 22-jarige Nederlander sloot het seizoen af met 278 punten, waarmee hij zowel Charles Leclerc als Sebastian Vettel op afstand hield. Verstappen senior is tevreden over hoe zijn spruit dit jaar heeft gepresteerd op het hoogste niveau van de autosport. “Dat hij derde is geworden bij de coureurs, terwijl Ferrari tweede is geworden bij de constructeurs toont wel aan dat hij een extreem goede job heeft gedaan”, laat Jos aan Motorsport.com weten. “Maar we moeten nog twee plekken hoger eindigen. Dat is het doel.”

Volgens Jos is volkomen duidelijk waar het team uit Milton Keynes dit jaar tekort kwam. “We moeten er staan vanaf de eerste race”, wijst de oud-coureur van onder andere Benetton, Arrows en Minardi op de matige start van 2019. “We hebben tijdens het eerste deel van het seizoen veel laten liggen, de eerste zeven tot negen races. We moeten eraan werken dat we er van meet af aan goed bij zitten. Maar dat weten we. Iedereen zet zich daarvoor in. Iedereen wil winnen. We zullen zien waar we volgend jaar rond deze tijd staan.” Dat er in het eerste jaar met Honda gelijk gewonnen kon worden, had pa Verstappen wel verwacht. “Daar hadden we wel op gerekend, om eerlijk te zijn. Maar dan moet het natuurlijk nog wel even gebeuren.”

Verstappen senior is er heilig van overtuigd dat Max in staat is om de titel te grijpen, zodra hij de beschikking heeft over een pakket waarmee dit mogelijk is. “Ik denk dat als hij vier jaar geleden in een Mercedes had gezeten, hij vier jaar geleden al wereldkampioen was geworden”, aldus Verstappen. “Het hangt enorm af van de auto waarmee je rijdt.” Aan Red Bull dus de taak om een chassis te produceren waarmee in Australië al aan de voorkant van de grid kan worden meegestreden. “Het is goed dat dit seizoen is afgelopen, want het kampioenschap was toch al beslist”, zegt Jos. “Natuurlijk kijken we nu met spanning uit naar hoe het volgend seizoen gaat. Hopelijk hebben we een auto waarmee we de klus kunnen klaren.”