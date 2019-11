Verstappen en Hamilton lovend over optreden Gasly

Het scheelde weinig of Pierre Gasly had het podium niet gehaald in Sao Paulo. De 23-jarige Toro Rosso-coureur en voormalig Red Bull Racing-coureur reed na de laatste safety car achter Max Verstappen en Alexander Albon, maar werd bij de herstart direct door Lewis Hamilton ingehaald. Het was dat de Formule 1-kampioen Albon van de baan tikte. Als dat niet was gebeurd, zou hij hoogstwaarschijnlijk het ereschavot net zijn misgelopen.

Gasly heeft sinds hij terug is bij Toro Rosso weer mooie dingen laten zien. Met een vierde plek had hij hoe dan ook al veel lof geoogst, maar aangezien hij - ook bij Red Bull - nog nooit op het podium had gestaan in de F1, was zilver extra indrukwekkend. Hamilton vocht het laatste circuitgedeelte voor start-finish met hem om als tweede over de finish te komen, maar kwam net een paar meter tekort toen ze nek-aan-nek over het rechte stuk scheurden. "Het was echt gaaf om te zien. Vooral na de reis die hij heeft afgelegd, waarin hij van het ene naar het andere team is gegaan. Om dan zoiets te bereiken is schitterend", aldus Hamilton.

Verstappen, wiens prestaties aan het begin van het jaar in schril contrast stonden met die van Gasly, laat weten het bijzonder goed te vinden van zijn voormalig teamgenoot. "Hoe ik het zou beoordelen? Ik vind het geweldig. 'Best of the rest' is al een goed resultaat op zich en daarna moet je buiten de problemen blijven en profiteren van andermans fouten. Het is goed om Pierre hier [in de top-drie] te zien en dit is ook het tweede podium van Toro Rosso dit jaar, dus ze mogen erg blij zijn. Ik wist altijd al dat hij snel was", zegt hij, om dat vervolgens toe te lichten. "Dit jaar begon misschien niet zoals het zou moeten, maar zoals we nu weer zien is Pierre erg sterk en heeft hij zich bij Toro Rosso herpakt. Voor deze race had hij al erg goede resultaten, dus dit geeft alleen maar meer motivatie."

Met medewerking van Scott Mitchell