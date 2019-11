Brawn: "Vettel en Leclerc mogen voorbeeld aan Hamilton nemen"

Het tweetal van Ferrari veroorzaakte afgelopen weekend in Brazilië een controversieel moment toen ze elkaar uitschakelden aan het einde van de race. Geen van beiden wilde toegeven fout te zitten, wat in contrast stond met hoe Lewis Hamilton zijn hand in eigen boezem stak na zijn incident met Alexander Albon niet veel later.

Ross Brawn, de voormalige technisch directeur van Ferrari en nu algemeen directeur van de F1, suggereert dat Vettel en Leclerc een betere houding zouden kunnen aannemen. "Ik wil geen mening geven over wie de meeste schuld had aan het incident, maar in alle nuchterheid zou het misschien goed zijn als een van hen het voorbeeld van Hamilton volgt en onmiddellijk de eigen schuld op zich neemt. Dat deed de kampioen ook nadat hij tegen Albon botste", aldus Brawn in zijn column na de race.

"Als Ferrari echt een einde wil maken aan de dominantie van Mercedes, moet het team volgend jaar niet alleen haar coureurs voorzien van een competitievere auto, maar er ook voor zorgen dat incidenten zoals deze zich niet herhalen. De Formule 1 is een teamsport, vooral in Maranello", gaat hij verder.

Het is volgens Brawn bovendien belangrijk dat Ferrari-teambaas Mattia Binotto ervoor zorgt dat het tot de coureurs doordringt dat hun verantwoordelijkheid en toewijding bij het team ligt in plaats van zichzelf. "Nadat de spanning in de races sinds de zomerstop was opgelaaid, leek de rust weer te zijn teruggekeerd in de kleedkamers van Ferrari. Maar nu staat Mattia Binotto voor de zware taak om de zaken weer op de rails te krijgen, iets wat hij ook zei in de interviews na de race. Hij moet de coureurs vertellen dat ze hun verantwoordelijkheden onder ogen moeten zien. Dat betekent in Maranello altijd dat ze het team boven het individuele belang moeten stellen en dat was niet het geval in de race van zondag."