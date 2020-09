Verstappen: "Hamilton zwaar gestraft met extra punten op licentie"

Hamilton leek dit weekend op recordjacht aan de Zwarte Zee. Op het Sochi Autodrom kon hij immers het recordaantal zeges van Michael Schumacher evenaren. Het weekend ontvouwde zich echter anders, ten nadele van de Brit. Waar Hamilton op zaterdag nog ontsnapte aan een zeperd in de kwalificatie, zat het op zondag niet meer mee. De Mercedes-coureur maakte tweemaal een proefstart op een verkeerde plek, waardoor hij overigens wel expliciet toestemming vroeg aan het team. Deze momenten zouden een frustrerende middag inluiden.

"Of ik persoonlijk wel wist waar ik die proefstarts moest doen? Nou ja, het team vertelde mij vrij precies waar het zou moeten. We hadden dat allemaal al besproken voordat ik naar buiten ging. Ik heb er dus ook geen moment over nagedacht om verder door te rijden", zo legt Verstappen uit aan onder meer Motorsport.com. Waar de negenvoudig Grand Prix-winnaar zelf wel goed op de hoogte was, toont hij ook begrip voor Hamilton. De Red Bull-coureur vindt de straf voor zijn collega aan de hoge kant. "Het lijkt me wat zwaar gestraft ja. Als je echt met iemand crasht, oké dan is het anders. Maar nu..."

Dat er een straf volgde, kan Verstappen overigens wel begrijpen. Het gaat de Limburger vooral over de gehanteerde strafmaat. "Met de tijdstraf die Lewis tijdens de race kreeg, was het volgens mij al pijnlijk genoeg. Om daar nog twee strafpunten op de licentie bij te doen, vind ik wat ver gaan. Misschien waren die proefstarts niet helemaal volgens de regels, maar goed: om daar nou strafpunten voor te geven. Ik weet het niet hoor, maar dit lijkt me niet correct."

De realiteit is dat Hamilton die strafpunten wel heeft gekregen en zijn totaalaantal inmiddels op tien staat. Daarmee is de Brit nog maar twee strafpunten verwijderd van wedstrijd schorsing. "Ik heb dat zelf ook eens meegemaakt, op een gegeven moment stond ikzelf ook op tien strafpunten. Toen heb ik gewoon tegen mezelf gezegd: ik moet volledig weg zien te blijven van al die stewards op het circuit. In het hotel of in de bar mag ik hen nog wel tegenkomen, maar op de baan niet meer", lacht Verstappen. "Maar zoals gezegd: als je iemand van de baan rijdt, kan ik best begrijpen dat de stewards strafpunten uitdelen om je tot rust te manen. Maar Lewis deed niks expres, hij wilde gewoon zijn start oefenen. In mijn optiek hoef je daar niet meteen strafpunten voor uit te delen, maar ach: het komt vast te sprake in de volgende rijdersbriefing."