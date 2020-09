Bottas: "Critici van repliek gediend met radioboodschap"

Bottas pakte na de finish uit met de gevleugelde uitspraak: "To whom it may concern, f*** you." Dat verkondigde hij vorig jaar ook al na zijn zege in de openingsrace in Melbourne, toen Bottas in de voorgaande winter werd weggezet als nummer twee door de fans en de media.

Ook nu haalde Bottas zijn gram, omdat hij de voorbije weekend veel kritiek kreeg op sociale media. Die critici kregen in Sochi lik op stuk. “Er zijn veel mensen die me zeggen dat ik het moet opgeven, maar zo zit ik niet in elkaar. Dat zal ik nooit doen. Dus ik wilde hen gewoon mijn beste wensen overmaken. Het kwam er zomaar uit. Ik snap niet dat mensen de nood voelen om anderen te bekritiseren.”

“Maar het belangrijkste is dat ik naar elke wedstrijd kom met vertrouwen en met de gedachte dat ik het kan afmaken. Je hebt die mindset nodig. Zaterdag was lastig, maar ik gaf niet op, bekeek de positieve kanten en wist dat er kansen zouden liggen. En het viel vandaag mijn kant op. Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen om nooit op te geven, want dat is de grootste fout die je in je leven kan maken."

Bottas won de Grand Prix in Sochi nadat Hamilton een tijdstraf van tien seconden kreeg en naar de derde plaats terugviel. Bottas had bij de start al bijna de leiding te pakken, maar liet zich even uit zijn lood slaan… door een bij. “Ik maakte een goede start en wist dat dat mijn beste kans was, maar in de eerste remzone kreeg ik plots een enorme bij tegen de helm, of iets dergelijks. Daardoor was ik een seconde afgeleid."

“Deze zege is een goede vertrouwensboost voor de volgende race. Mijn laatste winst was al even geleden, maar ik ben er al vaak dichtbij geweest. Ik vind dat mijn racetempo dit seizoen een stukje beter is dan voorheen. Ik kan niet zeggen dat het frusterend is geweest, maar het was wel vervelend om er zo vaak dichtbij te zijn. Ik mag natuurlijk van geluk spreken met de bestraffing voor Lewis, maar ik vond de zege meer dan verdiend. Ik reed een sterke race."