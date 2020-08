Verstappen kan leven met P3: "Mercedes zondag onder druk zetten"

Na de vrijdagse trainingen voorspelde Verstappen al dat Red Bull over één ronde behoorlijk tekort zou komen ten opzichte van Mercedes, niet in de laatste plaats door de 'party mode' op de W11 die de FIA al vanaf Spa wil verbieden. Op zaterdag bleken die voorspellende woorden van Verstappen hout te snijden. Er stond geen enkele maat op het merk met de ster, al deed de Nederlander wel wat van hem werd verwacht door met P3 het maximale resultaat te halen.

"Dit is inderdaad het maximale voor ons op dit moment. Het hele weekend staan we al P3 en daar ben ik op zich best wel blij mee", liet Verstappen meteen na afloop van de kwalificatie weten. De negenvoudig Grand Prix-winnaar heeft het vizier vooral op zondag gericht, als het verschil met Mercedes normaliter iets kleiner is. "Ja, ik hoop vooral dat we morgen tijdens de race iets dichterbij zitten. Onze lange runs zagen er gisteren zeker niet slecht uit, maar morgen is het natuurlijk weer een compleet andere dag, dus we moeten maar zien."

In de door Verstappen genoemde long runs lijkt hij te kunnen wedijveren met Mercedes, al wil Verstappen op basis van de vrijdagse data nog geen vergaande conclusies trekken. "Of ik morgen met Mercedes kan vechten? Nou ja, dat is momenteel lastig te zeggen. Ik voel me in ieder geval wel goed in onze auto en hoop dat ik morgen druk kan uitoefenen. Het blijft op dit circuit wel lastig om in te halen, maar we zullen er alles aan doen om er dichterbij te zitten en om het de Mercedes-coureurs lastig te maken." De verwachte bandenslijtage zou kunnen helpen, al heeft Verstappen in Q2 niet gekozen voor een herhaling van Silverstone - om op een hardere band te mogen starten. De voltallige top-tien vertrekt daardoor op de zachte band.