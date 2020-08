Bottas maakte belofte: Ik ga wat proberen bij de start

De top-drie van de kwalificatie is dezelfde als die van twee weken geleden bij de Britse Grand Prix met Hamilton, Bottas en Max Verstappen. Toen maakte Hamilton een matige start en had Bottas de kans om de leiding over te nemen, maar de Fin toonde wel heel veel respect en en sloot netjes achter de wereldkampioen aan.

Een week later pakte Bottas in de 70th Anniversary Grand Prix de pole, maar ging de zege onverwacht naar Verstappen. Bottas begint stilaan dus te snakken naar een nieuwe zege, want hij kon dit seizoen enkel de openingsrace in Oostenrijk op zijn naam schrijven. En hij belooft om het Hamilton dit keer wel moeilijk te maken in de lange aanloop naar de eerste bocht. "Mijn lange runs waren vrijdag competitief, maar de start is voor mij de beste kans", weet Bottas. "Ik ga zeker proberen om daar als eerste door te gaan, geloof me."

In de kwalificatie was het bijzonder nipt tussen Bottas en Hamilton, maar een tweede pole op rij zat er net niet in voor de Fin. "Zijn eerste run was heel netjes, vooral in sector drie waar ik het al de hele dag lastiger had. Lewis was daar heel sterk, van mijn kant ging het beter maar was het net niet goed genoeg. Dat is natuurlijk vervelend, maar hij deed het goed."

Hamilton: "We hebben het allemaal lastig met de banden"

Ook Hamilton weet dat de start cruciaal is, want inhalen is in Barcelona niet evident. "Ja, het is een lange aanloop naar de eerste bocht. De klus is zeker nog niet geklaard", beseft Hamilton. "Het is heel moeilijk om hier te volgen. Mijn positie is goed, maar het wordt niet makkelijk om dat vast te houden. Het is dus zaak van de best mogelijke start te maken.

Ook Hamilton was niet in staat om bij zijn tweede poging in Q3 zijn beste tijd nog aan te scherpen. Volgens de Brit was dat simpelweg omdat zijn ronde niet goed genoeg was, al was het voor Hamilton en zijn collega's niet simpel om de banden bij deze tropische weersomstandigheden aan de praat te houden. "We hebben het allemaal lastig met de banden, daarom zag je ons ook allemaal aan een slakkengang rijden tijdens onze outlap", legt Hamilton uit. "Dat was gewoon om onze banden niet te warm te laten worden. Tijdens mijn tweede ronde kon ik niet sneller gaan. Ik dacht dat dat zou lukken, maar het was gewoon geen geweldige ronde. De eerste was gelukkig wel goed."