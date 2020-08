Vettel strandt weer in Q2 met Ferrari: "Nog steeds niet goed genoeg"

Vettel kreeg voorafgaand aan het zesde raceweekend van dit Formule 1-seizoen de beschikking over een nieuw chassis van Ferrari. Het zou wellicht enig soelaas moeten bieden, al is dat tot dusver nog niet aan de resultaten te zien. De viervoudig wereldkampioen kwam 0.003 van een seconde tekort om Q3 te halen. Marginaal natuurlijk, al laat dat onverlet dat de hoofdrolspeler nog altijd niet tevreden is met zijn auto.

"We kwamen een paar duizendsten tekort voor Q3 inderdaad, maar los daarvan zijn we nog steeds te langzaam", zo legt de Duitser na afloop tegenover Sky Italia uit. "Het was wel één van de betere sessies van dit weekend, maar nog steeds niet goed genoeg." Het nieuwe chassis heeft in dat opzicht nog niet de gewenste doorbraak teweeggebracht voor Vettel. "Sommige dingen kan ik gewoon niet verklaren. Maar goed: ik doe alles wat ik kan en probeer de dingen die niet in orde zijn maar gewoon te negeren. Meer kan ik momenteel toch niet doen."

Door de aanhoudende worsteling met het materiaal mist Vettel naar eigen zeggen ook het benodigde vertrouwen. "Ik had vandaag ook niet het vertrouwen om Q3 te halen. In aanloop naar de kwalificatie ging het al vrij beroerd, ik kreeg niet echt een lekker gevoel in de auto." Over het perspectief voor zondag kan de man uit Heppenheim nog niet veel zeggen. "Ik heb morgen wel een vrije bandenkeuze, maar dat zal hier ook geen wereld van verschil maken."

Ook Leclerc ontevreden met de Ferrari SF1000 in Barcelona

Teamgenoot Charles Leclerc wist Q3 wel te halen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar bleef daarin steken op eveneens teleurstellende negende plek. "Ik was vandaag simpelweg niet tevreden met onze auto. Vanochtend ging het nog wel, maar tijdens de kwalificatie werd het iedere sessie minder. Ik miste voor mijn gevoel gewoon wat aan de voorkant bij het insturen. Hierdoor hebben we veel tijd verloren, daar moeten we eens goed naar kijken. We hebben daar trouwens vaker last van met deze 2020-auto, vooral 'mid-corner' worstelen we met de voorkant. Vandaag konden we daar jammer genoeg geen oplossing voor vinden", klaagt de Monegask.

