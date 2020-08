Hamilton verslaat Bottas voor pole in Barcelona, Verstappen derde

Lewis Hamilton heeft in Spanje de 92ste pole-position uit zijn Formule 1-carrière behaald. De regerend wereldkampioen was in de kwalificatie nipt sneller dan Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas door een 1.15.584 te rijden. De Fin was met een 1.15.643 slechts zes honderdsten langzamer dan de Brit. Max Verstappen maximaliseerde door zich als derde te kwalificeren op het circuit bij Barcelona.

Bij het ingaan van het zesde raceweekend van het seizoen werd bekend dat de FIA voornemens is om de zogenaamde 'party mode' vanaf de volgende wedstrijd in België in de ban te doen. Daarmee zou het zomaar eens kunnen zijn dat er in Spanje voor het laatst met een zeer agressieve motorstand werd gereden in de kwalificatie, iets waar vooral de coureurs met Mercedes-motoren de afgelopen jaren veel profijt van zouden hebben. Hoe het schrappen van de 'party mode' precies zal uitpakken, moet over twee weken op Spa-Francorchamps blijken, maar aannemelijk is dat het veld dichter bij elkaar zal zitten in de kwalificatie.

Q1: Racing Point laat zich zien

Mercedes domineerde de vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje en er bestond dan ook geen enkele twijfel over welke coureurs zaterdag voor de pole zouden strijden op de baan bij Barcelona. Lewis Hamilton was de sterkste in de eerste fase van de kwalificatie met een 1.16.872, terwijl Valtteri Bottas de actie op zaterdagmiddag aftrapte met de vierde tijd.

Racing Point had zich tijdens de oefensessies niet echt laten zien - het team uit Silverstone hield zich vooral bezig met de voorbereidingen op de race - maar Sergio Perez en Lance Stroll baarden opzien door zich op een zeker moment op P2 en P3 te melden. De Canadees zou in de laatste minuten nog afzakken naar P6, maar was slechts een tiende verwijderd van Max Verstappen, Valtteri Bottas en Charles Leclerc, die aan het einde van Q1 naar de derde, vierde en vijfde positie in de tijdenlijst opklommen.

Kimi Raikkonen viel in positieve zin op door voor het eerst dit seizoen Alfa Romeo naar Q2 te brengen. Teamgenoot Antonio Giovinazzi deed het een stuk minder met de langzaamste tijd. Romain Grosjean kon zijn sterke vrijdag - de Fransman klokte de zesde en vijfde tijd in de eerste trainingen - geen goed vervolg geven in de kwalificatie: hij bleef steken op de zeventiende tijd. Zijn teamgenoot Kevin Magnussen was eveneens klaar na de eerste sessie met de zestiende tijd. Voor Williams-coureur George Russell kwam er in Spanje een einde aan een uitstekende kwalificatiereeks. De Brit kwam ditmaal niet verder dan de achttiende tijd, waarmee hij alleen teamgenoot Nicholas Latifi en Giovinazzi voorbleef en voor het eerst sinds de seizoensopener niet doorstootte naar Q2.

Q2: Nieuwe domper voor Vettel

In de tweede sessie ging het tempo flink omhoog. Hamilton was opnieuw snelste door al vroeg naar een 1.16.013 te gaan, terwijl Bottas in de openingsfase van de sessie de tweede tijd klokte met een 1.16.152. Verstappen reed in de eerste minuten van Q2 op een halve seconde de derde tijd.

Met nog een paar minuten op de klok kwam op de top-drie na iedereen terug op de baan voor een nieuwe snelle ronde. Lance Stroll imponeerde door op te klimmen naar de vierde tijd, terwijl Pierre Gasly met een uitstekende ronde naar P5 ging. Carlos Sainz, Sergio Perez, Charles Leclerc, Alexander Albon en Lando Norris dwongen eveneens promotie naar Q3 af, terwijl Sebastian Vettel bij het zwaaien van de vlag buiten de top-tien belandde. De Duitser was slechts twee duizendsten langzamer dan Norris, terwijl het verschil met Albon ook maar vijf duizendsten bedroeg, dus veel scheelde het niet voor de Ferrari-coureur. Behalve de viervoudig wereldkampioen werden ook Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen en Esteban Ocon geëlimineerd in Q2.

Q3: Hamilton versus Bottas

Bottas ging aan het begin van het afsluitende kwalificatiesegment naar een 1.15.643. Hamilton dook daar vervolgens met 0.059 onder door een 1.15.584 te noteren. Verstappen sloot aan op de derde positie met een 1.16.292, waarmee de winnaar van de vorige race zeven tienden moest toegeven op het Mercedes-duo en drie tienden sneller was dan Racing Point-coureurs Sergio Perez en Lance Stroll.

Bottas verbeterde zich aan het einde van de kwalificatie niet meer en daarmee was de pole voor Hamilton, die eveneens geen snellere ronde meer in huis had. Verstappen ging ook niet meer harder, maar behield de derde positie in de tijdenlijst. De Nederlander heeft zondag Perez naast zich op de grid, terwijl Lance Stroll en Alexander Albon de derde startrij in Spanje delen. Carlos Sainz en Lando Norris reserveerden de volledige vierde rij voor McLaren. Charles Leclerc was de snelste Ferrari-coureur op P9 en Pierre Gasly completeert de top-tien op de startopstelling.

De Grand Prix van Spanje start zondag om 15.10 uur. Mogelijk dat Verstappen het de Mercedes-rijders dan wat moeilijker kan maken. De Nederlander had tijdens de trainingen in elk geval een goede pace in de 'long runs'.

