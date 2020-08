Verstappen: "Dom om maar één training te organiseren op Imola"

Van de huidige Formule 1-coureurs was enkel Kimi Raikkonen van de partij tijdens de voorlopig laatste F1-race op het roemruchte circuit, veertien jaar geleden. In coronatijd is de Italiaanse omloop teruggekeerd op de kalender voor de GP van Emilia-Romagna, hetgeen door velen onmogelijk werd geacht. Om het nog iets interessanter te maken en teams tijdens de 'triple-header' een extra reisdag te geven, heeft de Formule 1 de vrijdagse trainingen geschrapt.

Coureurs krijgen op 31 oktober slechts één training van anderhalf uur om zich voor te bereiden op de kwalificatie. Een verkeerde aanpak zo vindt Verstappen. "Ik kijk er enorm naar uit om daar te racen hoor, maar de manier waarop ze het nu doen vind ik jammer. Dat is zonde, want het is een geweldig circuit", aldus Verstappen op donderdag tijdens de online persconferentie.

Geen probleem met tweedaags format, wel met trainingstijd

"Als het op een circuit zou zijn dat we allemaal goed kennen, dan is het geen enkel probleem. Maar nu gaan we naar een nieuw circuit en hebben we maar één sessie", legt hij tegenover onder meer Motorsport.com uit. "Uiteindelijk is het voor iedereen hetzelfde, maar in mijn optiek is dit gewoon verkeerd. Geef ons gewoon twee sessies om de dingen uit te zoeken en om er zeker van te zijn dat alles werkt."

Het gaat Verstappen puur om de trainingstijd op een onbekend circuit. Dat de organisatie het weekend heeft ingeperkt tot twee dagen, hetgeen een blauwdruk kan vormen voor de komende jaren (meer GP's maar dan van twee dagen), interesseert Verstappen weinig. "Het format van twee dagen maakt me niet echt wat uit hoor, maar geef ons in ieder geval twee trainingen. Zelfs twee sessies van een uur zou veel beter zijn dan slechts één sessie van anderhalf uur. Ik vind dit gewoon dom."