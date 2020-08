Hülkenberg “in gesprek” over fulltime terugkeer in Formule 1

Hülkenberg werd vorige week op het laatste moment opgeroepen door Racing Point, nadat Sergio Perez besmet was geraakt met het coronavirus en de Britse Grand Prix aan zich voorbij moest laten gaan. Zelf verscheen de Duitser ook niet aan de start van de race, omdat een koppelingsprobleem voorkwam dat het team de krachtbron kon opstarten. Dit weekend blijft hij op standby staan voor Racing Point. De quarantaine van Perez zit erop, maar pas bij een negatieve COVID-19-test mag hij weer de paddock in.

Zou het een teleurstelling zijn voor Hülkenberg als hij dit weekend weer langs de zijlijn moet toekijken als Perez terugkeert? “Natuurlijk zou dat enigszins teleurstellend zijn, nadat ik weer in de auto heb gezeten en er weer aan heb mogen proeven. Maar het was natuurlijk vanaf het begin duidelijk dat ik gehaald ben als tijdelijke vervanger van Checo, zonder te weten om hoeveel races het zou gaan. Hij is natuurlijk de vaste coureur en zodra hij weer fit is om te racen, keert hij terug.”

Mogelijk gebeurt dat vrijdag dus al, als de Mexicaan een negatieve test kan laten zien. Voor Hülkenberg rest dan niets anders dan een hernieuwde rol langs de zijlijn, maar mogelijk is dat alleen voor de rest van 2020. Hij verklapte in gesprek te zijn met meerdere teambazen. “Soms zijn het willekeurige gesprekken, soms gaat het meer over de toekomst”, zei hij. “Ik ben zeker in discussies en gesprekken betrokken, maar er is nog niets concreets te zeggen. Ik denk dat het nog een aantal weken gaat duren voordat het concreter en duidelijker wordt.” En wat als de Formule 1 geen optie blijkt? “In dat geval is het voor mij nog niet helemaal duidelijk”, vervolgt Hülkenberg. “Ik denk dat ik stap voor stap bekijk hoe de zaken lopen en waar het heen gaat in de komende weken.”

Hülkenberg zou graag ook de tweede Grand Prix op Silverstone afwerken voor Racing Point, omdat hij beseft dat het geen kwaad kan voor zijn toekomstperspectief. “Als je een goed resultaat behaalt, is het altijd goede reclame. Maar je weet dat dit de hele tijd blijft staan. Ik denk echter niet dat mensen, en in het bijzonder teambazen, kijken naar slechts één race, vooral niet onder deze omstandigheden. Het zou natuurlijk goed zijn en ik zou graag een geweldige race hebben. En als ik in de auto zit, wil ik gewoon een goede vervanging zijn om het team zoveel mogelijk te helpen en bij te dragen tijdens de race. En de rest, dat lost zichzelf later wel op, dat is een andere zaak.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper