Verstappen verwacht zwaar weekend in Qatar door hoge temperaturen

"Het voelt goed om naar Qatar te gaan, wetende dat we het constructeurskampioenschap hebben veiliggesteld", blikt Verstappen vooruit op het weekend op Losail International Circuit, waar de Formule 1 voor de tweede keer zal racen. Max Verstappen heeft er met de tweede plaats in 2021 goede herinneringen aan. "Het is echt een leuk circuit om op te rijden, al wordt het een zwaar weekend voor ons allemaal omdat het daar zo heet is."

De komende dagen tikt de thermometer daar de 40 graden aan. Hoewel het 's nachts afkoelt, zullen de temperaturen nog steeds rond de 30 graden liggen zoals het er nu naar uitziet. "De temperaturen zullen het zeker interessant maken", aldus Verstappen. Een ander element dat voor extra uitdaging zorgt, is het feit dat dit weekend de vierde sprintrace van het seizoen plaatsvindt. Daardoor volgt na de vrije training op vrijdag al direct de kwalificatie die de startvolgorde voor de Grand Prix van zondag bepaalt. In de sprintrace op zaterdag heeft de Nederlander al aan de zesde plaats genoeg om zijn derde F1-titel op te eisen. "Dit weekend vindt er ook een sprintrace plaats, dus we moeten ervoor zorgen dat we zo veel mogelijk leren van de vrije training op vrijdag."

Verstappen weet dat hem één taak wacht in Qatar: die derde titel veiligstellen. "Het coureurskampioenschap kan ook al in de sprintrace op zaterdag gewonnen worden, dus dat is ons hoofddoel. Hopelijk wordt het een weekend om nooit te vergeten!", besluit de regerend wereldkampioen.

Perez ziet kansen

Mocht Verstappen in de sprintrace uitvallen of geen punten scoren, dan moet teamgenoot Sergio Perez minstens in de top-drie eindigen om het feest van Verstappen uit te stellen tot de zondag. De Mexicaan ziet het weekend in Qatar als een kans om niet één, maar twee keer voor de zege te gaan. "Het sprintformat zorgt altijd voor uitdagingen als het gaat om het afstellen van de auto, dus we zullen samen hard werken om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de kwalificatie op vrijdagavond", zegt Perez. "Het kan een lastig circuit zijn, zoals we in 2021 ondervonden. Het gripniveau wordt beïnvloed door het zand op het asfalt, dus je moet alert zijn."

Ook hij verwacht de nodige uitdagingen door de hoge temperaturen en weet dat er 'veel management' nodig is gedurende de drie dagen om het maximale uit de auto te halen. "We gaan deze race in als wereldkampioenen en persoonlijk wil ik dat graag op de baan laten zien", aldus de nummer twee van het kampioenschap.