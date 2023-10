De uitdaging met verkeer die mogelijk in kwalificatie F1 Las Vegas te wachten staat

Sinds de Grand Prix van Italië is de FIA hard bezig om de aanpak voor het voorkomen van verkeer in de kwalificatie te veranderen. In het verleden moesten coureurs een minimumsnelheid aanhouden op weg terug naar de pitstraat. Dat zorgde ervoor dat zij andere coureurs, die nog bezig zijn aan een snelle ronde, niet in de weg zouden zitten. Dat was voorheen dus voldoende, maar sinds de Italiaanse Grand Prix op Monza heeft de FIA een maximumtijd ingesteld voor de kwalificaties. Deze geldt niet alleen voor de ronde om naar binnen te komen, maar ook voor de outlap.

Deze aanpak werkte in Italië, maar werd achterwege gelaten voor Singapore omdat coureurs het gevoel hadden dat zij het beter zelf konden regelen op het krappe stratencircuit. Op Suzuka keerde deze maximumtijd weer terug. Hoewel deze maatregel ervoor heeft gezorgd dat het voor coureurs lastiger is om langzamer te rijden om oververhitting van de banden te voorkomen, heeft dit de kwalificaties wel makkelijker gemaakt voor de teams. Zij kunnen nu namelijk makkelijker de gaten op de baan voorspellen.

Mercedes' trackside engineering director Andrew Shovlin merkt op dat de coureurs allemaal hetzelfde doen. "Dat heeft de kwalificatie overzichtelijker gemaakt, dat is ook de reden dat de FIA heeft ingegrepen", zegt Shovlin. "Er waren een paar gevallen waar je bijna crashes had of dat de snelheidsverschillen heel groot waren, dus het maakt het eigenlijk makkelijker om in te plannen. Het lastige is dat het erg beperkt wordt. Nu rijdt iedereen rond dezelfde deltatijd want als je besluit dat je een snellere ronde wil rijden, zit je in de versnellingsbak van de auto voor je en begin je de ronde met een gat van één seconde [naar de auto voor je]."

Temperatuur

Voor nu wegen de positieve aspecten van deze aanpak op tegen de nadelen volgens Shovlin, maar hij gelooft ook dat deze aanpak op sommige circuits - waar coureurs snel moeten rijden om temperatuur in de banden te krijgen - niet gaat werken. In Japan vonden de coureurs het prima om het rustig aan te doen, aangezien zij de banden op die manier zo koel mogelijk konden houden voordat zij voor de snelle ronde gingen zitten. Op een locatie als Las Vegas - waar op de late avond gereden wordt - zullen lage temperaturen het juist lastig maken om de banden op temperatuur te krijgen. Dan willen coureurs wat agressiever zijn in de outlaps en zou de aanpak weer niet van pas komen.

"De FIA heeft gezegd dat we [voor nu] zullen zien hoe het werkt, maar zij weten dat dit waarschijnlijk geen blijvende oplossing is", geeft Shovlin aan. "Er zullen locaties zijn waar ze het moeten aanpassen. [In Japan] wilde je zo langzaam mogelijk rijden, daarom doet iedereen hetzelfde. Op een baan als Las Vegas, waar je veel warmte in de banden moet zien te krijgen, zal je plots zien dat mensen op verschillende niveaus pushen. Dan wordt het wat lastiger met die [maximale] rondetijd als je geen gat kunt vinden."

Hoewel de FIA deze aanpak waarschijnlijk zal blijven monitoren, zijn enkele coureurs er niet blij mee. De meest uitgesproken coureur is Fernando Alonso. "De maximumtijd werkte niet. Het was goed qua spreiding van de auto's en het circuit is lang genoeg, maar we wachten nog steeds lang bij de pituitgang om een gat te creëren." In Singapore, waar het door een gebrek aan een maximumtijd een soort free-for-all was, gaf de Spaanse tweevoudig wereldkampioen aan dat het tijd wordt voor een wijziging van het kwalificatieformat in zijn geheel. "Ik heb al vaker gezegd dat er maar één oplossing is, namelijk een kwalificatie met één ronde." Ook nu herhaalt hij dat er 'geen makkelijke oplossing' is met deze hybridemotoren en de huidige Pirelli-banden, die volgens hem binnen een ronde oververhit raken. "Deze kwalificatie is achterhaald voor dit soort reglementen."