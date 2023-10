F1 Qatar 2021: Max Verstappen na gridstraf teruggevochten naar P2

De kwalificatie voor de Qatarese Grand Prix van 2021 verliep in eerste instantie nog rustig. Het was razend spannend tussen Max Verstappen in zijn Red Bull en zijn tegenstander in de strijd om de titel Lewis Hamilton, maar het verliep allemaal redelijk probleemloos. Laatstgenoemde domineerde de tijdenlijsten, terwijl Verstappen continu de teamgenoot van Hamilton, Valtteri Bottas, te snel af was.

Toch kreeg de sessie in Q3 nog een bizarre twist. In de laatste seconden van de kwalificatie klapte de rechter voorband van toenmalig AlphaTauri-rijder Pierre Gasly terwijl de Fransman op weg was naar start-finish. De coureur kon de auto niet op tijd richting de pits sturen en had geen andere keuze om de wagen vlak voor de finishlijn te parkeren. Niet een ideale plek natuurlijk, want de aanstormende coureurs konden daardoor hun toptijd niet meer verbeteren. Onder ander Verstappen was daarvan de dupe. De Nederlandse rijder wist dat Hamilton een veel snellere tijd op de borden had staan en in een verwoede poging om dichterbij te komen bleef Verstappen doorgaan.

Ondanks dat er met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid, liet Verstappen zijn rechtervoet spreken en bleef hij gas geven. Sterker nog, de rijder noteerde zelfs nog een persoonlijk snelste tijd. Dat was - terecht - tegen het zere been van de FIA en het kwam de Limburger duur te staan. In plaats vanaf plek twee moest hij de zevende plek op de startgrid innemen.

Bekijk hier de beelden van een door-racende Verstappen

Zoals wel vaker liet Verstappen in de race zien dat er over zijn stuurmanskunsten niet gediscussieerd hoeft te worden. Na vier rondjes was de Red Bull-man alweer in de top-drie te vinden nadat hij nota bene Gasly had verschalkt. Daarbij werd Verstappen wel geholpen, want zijn Franse concurrent raakte even van de baan en verloor daarbij kostbare snelheid bij het oprijden van het rechte stuk. Verstappen had ook nog DRS, dus één en één was daarmee al heel snel twee. De weg naar P2 lag open en die werd ook razendsnel bewandeld. Binnen een ronde was de achterkant van de wagen van Fernando Alonso gevonden, die destijds nog voor Alpine uitkwam. Een ronde later werd de Spanjaard gepasseerd, want op het rechte stuk snelde Verstappen voorbij.

De zege zat er absoluut niet meer in, want daar was Hamilton in de race simpelweg te snel voor. Het enige wat Verstappen die race van de Engelsman wist weg te snoepen was de snelste rondetijd. En zoals wel vaker bij de Nederlander was dat ook nog eens tijdens de laatste ronde.